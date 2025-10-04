Archivbild

Doppelt geführt, dreifach geärgert - Bawinkel verliert daheim

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel VfL Rütenbrock 1930 Rütenbrock 2 3 Abpfiff SV Bawinkel gegen Rütenbrock, das war so ein Spiel, bei dem man sich als Zuschauer zwischendurch fragte: „Und warum genau führen wir nicht schon 3:0?“ Die Gastgeber starteten furios, hatten früh Chancen, ließen den Ball laufen und belohnten sich in der 21. Minute: Timo Wintels verlängerte per Kopf, Lukas Ahlers nahm dankend an - 1:0.

Doch wie das so ist: Wer vorne was liegen lässt, fängt sich hinten irgendwann was ein. Nach der Pause war’s soweit. Marek Heyne traf direkt nach einer Ecke (57.), ehe Wintels mit dem schnellen Gegenschlag (59.) für die erneute Führung sorgte. Alles sah nach einem typischen „Mund abputzen und drei Punkte mitnehmen“-Spiel aus. Aber Rütenbrock hatte was dagegen. Erst glich Lucas Jänen aus (74.), dann legte Michael Stevens in der Nachspielzeit noch einen drauf (90.+1). Statt Jubel über den Heimsieg herrschte betretenes Schweigen, außer bei den Gästen, die mit einem Last-Minute-Dreier im Gepäck die Kabine rockten. Unterm Strich: Bawinkel spielte eine Halbzeit lang reif und zielstrebig, ließ dann aber die Zügel schleifen. Was folgte, war ein wilder Kick, der am Ende unnötig verloren ging. Die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung gibt’s am Sonntag um 18 Uhr gegen Aufsteiger Eltern. Heimspiel, Flutlicht, endlich wieder Punkte - was will man mehr? __________ Bokeloh bleibt oben, dank sicherer Hände

Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Bokeloh und Verfolger Listrup begann, wie man es sich als neutraler Zuschauer nur wünschen kann: mit einem Elfmeter nach nicht einmal drei Minuten. Listrups Mitch Bünker kam im Strafraum zu Fall, die Pfeife ertönte und Marcel Knoop schnappte sich den Ball. Ein früher Wirkungstreffer? Nicht an diesem Donnerstag. Denn Bokelohs Keeper Lukas Gersema tauchte ab und hielt nicht nur den Strafstoß, sondern auch seine Mannschaft im Spiel. Der psychologische Effekt: während Listrup noch mit dem vergebenen Geschenk haderte, nutzte Bokeloh den nächsten Elfmeter auf der Gegenseite. Niels Alsmeier verwandelte trocken zum 1:0 (10.). Wer so eiskalt vom Punkt trifft, hat das „Momentum“ meist gleich mitgebucht. Nur wenig später ließ Robin Bürschen die Heimkurve aus der Distanz jubeln - 2:0 nach nicht einmal einer halben Stunde. Es war der Moment, in dem Listrup den Zugriff verlor und Bokeloh die Zügel übernahm. Nach der Pause machten die Gastgeber da weiter, wo sie aufgehört hatten. Erst verhinderte die Latte ein Traumtor von Alsmeier, dann nickte Erik Lüssing nach einer Ecke zum 3:0 ein (59.). Den Schlusspunkt setzte derselbe Mann kurz vor Abpfiff - 4:0, Tabellenführung verteidigt, Heimmannschaft glücklich. Listrup dagegen konnte kurz vor Schluss nur noch den Pfosten treffen. Am Ende blieb das Gefühl, dass alles schon in Minute drei entschieden wurde, als Gersema mit dem gehaltenen Elfmeter die Richtung vorgab. Manchmal ist Fußball eben simpel. Ein Torwart hält, der Gegner hadert, und plötzlich läuft ein Spiel wie auf Schienen. Bokeloh grinste sich zurück in die Erfolgsspur, Listrup muss erst mal wieder die Handbremse lösen. __________ Papenburgs U23 feiert Fußballabend unter Flutlicht

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg BW Papenburg II TuS Haren 1920 Haren 5 0 Abpfiff Flutlicht an, Hauptplatz voll mit immerhin 50 Zuschauern und von der ersten Minute an war klar: Das hier wird kein gemütlicher Herbstkick. Schon nach drei Minuten brachte Vitus Plate die Papenburger Reserve in Führung, nachdem David Schwennen den Ball so passgenau vorgelegt hatte, dass man meinen konnte, er hätte Lineal und Wasserwaage benutzt. Schwennen hatte sichtbar Gefallen gefunden und legte in der 16. Minute gleich selbst nach. Vorlage Janis Grote, Abschluss trocken, 2:0. Acht Minuten später durfte dann Jerome Hensen ran: Pass von Lennart Albers, Abschluss aus dem Lehrbuch, 3:0 nach nicht einmal einer halben Stunde. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause und eigentlich hätte die Partie da schon entschieden sein können. Papenburg stand defensiv stabil, Haren fand kaum Mittel, während die Gastgeber vorne immer wieder gefährlich kombinierten. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild. Papenburg kontrollierte, Haren blieb fair, aber ungefährlich. In der 77. Minute belohnte sich Mathis Sürken mit dem 4:0, nach Vorarbeit von Ben Lünsmann. Kurz darauf setzte Plate den Schlusspunkt: Luca Schreier spielte zu, Plate verwandelte zum 5:0-Endstand. Fünf Tore, kein Gegentor, gute Stimmung auf den Rängen - Papenburg II zeigte sich an diesem Abend in Torlaune. Und wer sein IKEA-Regal schon einmal falsch zusammengeschraubt hat, konnte sehen, wie es richtig geht: hinten fest, vorne spielerisch. Zwei Siege in Folge, die Serie läuft. __________ Haselünne spaziert zum 6:2 - Haren reicht ein kurzes Strohfeuer nicht

Manchmal reicht ein Strohfeuer, um den Gegner ins Schwitzen zu bringen. Doch im Fall von TuS Haren blieb es genau das: kurz, heiß und sofort wieder erloschen. Am Ende jubelte der Haselünner SV verdient über ein sattes 6:2. Den Liveticker bediente übrigens Dennis Hagen, und allein das war schon Unterhaltung genug. Bereits in der 7. Minute ließ Benedikt Hölzen den ersten Knall los, begünstigt durch einen Stockfehler im Harener Aufbau. Maurice Gerdelmann legte noch vor der Pause nach (45.+2) - 0:2 und ein Halbzeitfazit, das so trocken war wie der Haselünner Spielstil: „verdient“. Doch dann, oh Wunder: Haren entdeckte das Toreschießen. Tom Wilmink verwandelte eine Ecke direkt (59.), Mirco Husmann legte zwei Minuten später nach, plötzlich 2:2, plötzlich Lärm am Brookdeich. Aber eben nur kurz. Haselünne reagierte wie jemand, der sein Bierglas umgestoßen hat: schnell und ohne Diskussion. Zweimal Leo Döbber (69., 78.), noch einmal Hölzen (83.) und in der Nachspielzeit Hendrik Lüllmann (90.+3) stellten die Verhältnisse wieder her. Zwischendurch klopfte Haren zwar immer wieder an, aber Keeper Möhlenkamp hatte mehr Spaß am Fliegen als am Nachsehen. Am Ende stand ein 6:2, das in den Notizen von Dennis den passenden Kommentar bekam: „Fünf gute Minuten reichen Haren nicht für Punkte.“ Mehr Analyse braucht’s eigentlich nicht. __________ Papenburg II - erst Chaos, dann Kino

