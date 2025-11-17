„Doppelt bitter“ – Chancenwucher und Schiri-Pech kosten Neuried Punkte

Neuried verliert trotz ansprechender Leistung gegen formstarken TSV 1860 III. Viele vergebene Chancen kosten TSV Punkte.
„Ich habe ein gutes Fußballspiel gesehen“, resümierte Neurieds Cheftrainer, Thomas Hiechinger, trotz der Heimpleite seiner Mannschaft gegen die Dritte der Münchner Löwen am Samstagnachmittag. Hohes Kreisliga-Niveau war schon im Vorfeld der Partie erwartet worden – schließlich befindet sich Neuried schon seit einigen Wochen im Aufschwung, darüber hinaus zählen die Gäste aktuell zu den formstärksten Teams der gesamten Staffel. Einzig die Würmtaler selbst konnten 1860 in den vergangenen sechs Ligaspielen Punkte abluchsen.
Das Remis aus dem Hinspiel fand am Samstag keine Wiederholung, verdient sei die knappe Niederlage diesmal aber keinesfalls gewesen, sagte Hiechinger: „Wir waren über 90 Minuten besser. Ich kann die Leistung überhaupt nicht schlechtreden.“ Simon Prangenberg hätte die engagierten Neurieder schon früh in Führung bringen können, seinen strammen Abschluss parierte 1860-Schlussmann Timo Schober allerdings mit einem he㈠rausragenden Reflex.
Anschließend wurden die Gäste kurz aktiver, ehe die Hiechinger-Elf nach dem Seitenwechsel erneut das Zepter in die Hand nahm. Mitten in die eigene Drangphase hinein dann aber der Schock für Neuried: Sechzigs Mario Krischel lief in der 54. Minute plötzlich allein auf Torhüter Patrick Nothhaft zu und netzte zum 1:0 ein. Diskussionsstoff habe in dieser Szene allerdings sowohl ein „klares Foulspiel“ an Spielgestalter Marko Ralic als auch eine „eklatante Abseitsstellung“ geliefert, meinte Hiechinger: „Das Tor darf niemals zählen. Der Schiedsrichter hat sich nach dem Spiel zwar entschuldigt, nur leider war die Aktion spielentscheidend. Das ist doppelt bitter.“
Anschließend sei Neurieds Torjäger, Abdou Jarmaine, der trotz einer Knöchel-Läsion gegen seinen Ex-Klub früh eingewechselt worden war, zudem ein möglicher Strafstoß verweigert worden, monierte der Coach der Heimelf. Möglichkeiten auf den Ausgleichstreffer kreierten die Neurieder – anders als im Derby gegen Gräfelfing – aber ohnehin zur Genüge. Nur Sechzigs Schober hatte etwas dagegen, auch einen guten Versuch von Mario Batarilo kratzte der Torhüter kurz vor Schluss mit den Fingerspitzen aus dem Winkel.