„Doppelt bitter“ – Chancenwucher und Schiri-Pech kosten Neuried Punkte

„Ich habe ein gutes Fußballspiel gesehen“, resümierte Neurieds Cheftrainer, Thomas Hiechinger, trotz der Heimpleite seiner Mannschaft gegen die Dritte der Münchner Löwen am Samstagnachmittag. Hohes Kreisliga-Niveau war schon im Vorfeld der Partie erwartet worden – schließlich befindet sich Neuried schon seit einigen Wochen im Aufschwung, darüber hinaus zählen die Gäste aktuell zu den formstärksten Teams der gesamten Staffel. Einzig die Würmtaler selbst konnten 1860 in den vergangenen sechs Ligaspielen Punkte abluchsen.

Das Remis aus dem Hinspiel fand am Samstag keine Wiederholung, verdient sei die knappe Niederlage diesmal aber keinesfalls gewesen, sagte Hiechinger: „Wir waren über 90 Minuten besser. Ich kann die Leistung überhaupt nicht schlechtreden.“ Simon Prangenberg hätte die engagierten Neurieder schon früh in Führung bringen können, seinen strammen Abschluss parierte 1860-Schlussmann Timo Schober allerdings mit einem he㈠rausragenden Reflex.