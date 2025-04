Doppelt bitter: 1.FC Stern II verliert das Spiel und seinen Torwart

So., 13.04.2025, 12:45 Uhr

Auf dem Mögglinger Kunstrasen wollte die Zweite Mannschaft zum Favoritenschreck werden. Ganz wie es schon in der Hinrunde gegen den Zweiten SV Göggingen (3:3) oder vor genau sechs Jahren schon einmal mit einem 3:1 über den FC Eschach gelungen war. Daraus wurde nichts, weil die Stern-Kicker zwar eine Halbzeit lang auf Augenhöhe mit dem Meisterschaftsfavoriten der Kreisliga B2 agierten, allerdings erneut schon früh zurücklagen.

Zwei Warnschüsse setzen die Gäste noch über das Gehäuse. Als sich die Mögglinger Dreierkette jedoch bei einem langen Ball völlig verschätzte, da ließ sich Lukas Stoll nicht zweimal bitten und verwandelte freistehend (6.). Später servierte der Stürmer eine Flanke punktgenau auf den Kopf von Karl Sigmund, der unbedrängt das 0:2 nachlegte (34.). Zwei Wirkungstreffer, aber trotzdem kein Knock-Out für den Stern. Der agile Fynn Wiedmann sorgte immer wieder für Unruhe und beschäftigte die Eschacher Defensive, der aufgerückte Nikolaos Emmanouilidis zog einfach volley vom Strafraumrand ab und zielte nur knapp zu hoch. Schließlich sorgte Daniel Schrimpf mit einem herrlich verwandelten Freistoß aus 20 Metern für den Anschlusstreffer (38.). Das Duell zwischen David und Goliath war völlig offen und so mancher Eschacher fragte sich staunend, wie diese Mögglinger Mannschaft nur Tabellenletzter sein kann.

Doch der Qualitätsunterschied wurde nach der Pause deutlich. Eschachs Spielertrainer, der Ex-Oberligaspieler Felix Bauer, wechselte sich selbst ein und seine Roten übernahmen das Kommando. Schon beim feinen Steilpass auf Stoll, der dann platziert ins obere Eck abschloss (51.), waren die Hausherren einen Schritt zu langsam. Bis auf einen Kopfball von Uros Cutic trat der Stern offensiv nicht mehr in Aktion. Es fehlte vielleicht nicht die Kraft, aber der Mut und das Durchsetzungsvermögen. Einige Male bewahrte Torwart Edip Böhner die tapfer kämpfenden Mögglinger vor einem höheren Rückstand, zeigte bei einem Schuss von Daniel Krause seine größte Glanztat.

Doch für den 40-Jährigen nahm sein Debüt im Stern-Dress ein ganz bitteres Ende. Als der eigene Mitspieler Timo Winkler unglücklich zum 1:4 (83.) ins eigene Netz abfälschte, war Böhner machtlos. In der Schlussphase prallte er noch unglücklich mit FCE-Torjäger Jannik Bauer zusammen, fiel ungebremst auf die Schulter und riss sich mehrere Bänder. So kam Neu-Trainer Marcel Knödler noch zu einem kurzen Comeback, während sich Abwehrmann Henry Balle wie schon im Hinspiel zwischen die Pfosten stellte. Abermals wurde das halbe Dutzend an Gegentoren voll gemacht: Erst markierte Jannik Bauer seinen 24. Saisontreffer (88.), bevor er Pascal Gosolitsch mustergültig den 1:6-Endstand auflegte (90.)