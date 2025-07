Doppelspieltag: Sportclub und Kareth II werden hart geprüft

Analog zur Kreisliga 2, müssen auch die Mannschaften der Einser-Staffel doppelt ran an diesem Wochenende. Der 2. und 3. Spieltag geht dicht hintereinander über die Bühne. Dabei haben die Bezirksliga-Absteiger SC Regensburg und TSV Kareth-Lappersdorf II jeweils zwei richtige Härtetest vor der Brust. Der Überblick.



Bei Absteiger SC Regensburg (1.,3) ist am 2. Spieltag der FC Oberhinkofen (4., 3) zugegen. Vor Wochenfrist setzte sich der Sportclub beim FC Laub mit einem 4:1 durch, doch auch der FCO konnte sich auf heimischem Terrain gegen den TSV Wörth/Donau den Dreier einholen. Die beiden Kontrahenten trafen zuletzt im Toto-Pokal-Spiel in der Saison 24/25 aufeinander, welches klar vom SC dominiert wurde. Schiedsrichter: keine Angabe, Behrooz Jamshidi, Jakob Fischer







Der Freie TuS Regensburg (11., 0) ist heute Abend zu Gast beim TSV Wörth/Donau (10., 0). Beide Mannschaften gingen am ersten Spieltag leer aus, der TSV musste sich knapp beim FC Oberhinkofen geschlagen geben und der Freie TuS konnte sich gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II nicht behaupten. In der vergangenen Saison sicherte sich der Freie TuS in beiden Spielen die Maximalausbeute. Schiedsrichter: Naima Gherbali, Matthias Rudner, Esad Hodzic







Auf Kareths Höhen schlägt der SV Obertraubling (2., 3) auf. Während sich der heimische TSV Kareth-Lappersdorf II (5., 3) zuletzt knapp den Dreier beim Freien TuS sichern konnte, erzielte der SVO einen klaren Heimdreier gegen den FC Mintraching. Zuletzt trafen die beiden Kontrahenten in der Saison 23/24 aufeinander. Schiedsrichter: Leopold Kellner, Simon Beck, Johannes Rahm





Heute, 18:30 Uhr FC Mintraching Mintraching SV Donaustauf Donaustauf 18:30 PUSH



Der FC Mintraching (14., 0) empfängt am 2. Spieltag den SV Donaustauf (12., 0). Am ersten Spieltag konnte der SV Donaustauf gegen die SG Walhalla Regensburg keinen Treffer landen und ging somit leer aus. Doch auch der FC Mintraching musste sich beim SV Obertraubling mit null Chancenverwertung geschlagen geben. In der vergangenen Saison lieferten die beiden Kontrahenten zuletzt ein 3:3 Remis ab. Schiedsrichter: Sebastian Ludwig, Konstantin Schäfer, Edward Kurpakov







Bei der SG Walhalla Regensburg (3., 3) gibt heute Abend der ATSV Pirkensee-Ponholz (5., 1) sein Stelldichein. Der ATSV konnte sich am ersten Spieltag gegen die SpVgg Ziegetsdorf nur einen Punkt im 2:2 Remis sichern, während sich die SGW beim Donaustauf einen klaren Dreier einfuhr. Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Konstantin Eigentstetter, Janos Bedö





Heute, 18:30 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf SV Burgweinting SV Burgweinting 18:30 live PUSH



Der SV Burgweinting (8., 1) ist am heutigen Spieltag bei der SpVgg Ziegetsdorf (7., 1) gefordert. Mit je einem Punkt gingen die beiden Teams zuletzt vom Platz, die SpVgg lieferte gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz ein 2:2 ab, während der SVB und der SV Harting keine Chancen am ersten Spieltag verwerten konnten. Schiedsrichter: Thomas Schels, Max Meier, Sebastian Raab





Heute, 18:30 Uhr SV Harting SV Harting FC Laub FC Laub 18:30 PUSH



Der SV Harting (9., 0) macht den Gastgeber für Liganeuling FC Laub (13., 0). Die Hartinger lieferten sich beim SV Burgwetinting im Auftaktspiel ein 0:0, während der FC Laub gegen den SC Regensburg eine erwartbare Heimniederlage einstecken musste. Schiedsrichter: Johannes Knott, Richard Schmalhofer, Simon Seidinger





Das sind die Paarungen des 3. Spieltags:

















So., 27.07.2025, 15:15 Uhr FC Laub FC Laub SV Burgweinting SV Burgweinting 15:15 live PUSH













So., 27.07.2025, 15:30 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen SV Harting SV Harting 15:30 PUSH