Doppelspieltag in der Landesklasse 1

Der Feiertag am 3. Oktober sorgte in der Landesklasse 1 für einen echten Fußballmarathon: Gleich zwei Spieltage standen innerhalb von drei Tagen auf dem Programm. Dabei kristallisieren sich an der Tabellenspitze langsam, aber deutlich die Favoriten heraus, während sich einige Teams im Tabellenkeller weiter schwertun, Anschluss zu finden.

Am Freitag (03.10.) eröffnete Gardelegen II den Spieltag mit einer herben 1 : 7 - Heimniederlage gegen die Reserve von Lok Stendal. Der Burger BC 08 bestätigte dagegen seine überragende Frühform und gewann souverän mit 4 : 1 gegen den Möringer SV. Auch Wahrburg (6 : 1 gegen Uenglingen) und der Krevese SV (4 : 1 gegen Klötze) feierten deutliche Erfolge. Uchtspringe setzte mit einem klaren 6 : 0 gegen Langenapel ein weiteres Ausrufezeichen, während Rossau und Salzwedel sich 1 : 1 trennten. Liesten musste sich zuhause Brettin-Roßdorf mit 0 : 3 geschlagen geben.

Nur zwei Tage später (05.10.) ging es direkt weiter: Klötze rehabilitierte sich mit einem 2 : 1 - Heimsieg gegen Langenapel, während Uchtspringe beim 3 : 0 in Brettin erneut überzeugte. Möringen gewann klar mit 4 : 1 gegen Rossau, und auch Lok Stendal II (4 : 2 gegen Salzwedel) punktete doppelt. Der Burger BC 08 setzte beim 5 : 0-Auswärtssieg in Uenglingen den nächsten Kantersieg und steht damit weiterhin ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Warburg (2 : 1 gegen Letzlingen) und Krevese (2 : 1 gegen Liesten) rundeten den Spieltag mit Heimerfolgen ab.