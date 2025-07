Doppelsieg und drei Premieren beim Blitzturnier in Satrup

Der SC Weiche Flensburg 08 hat sich am Samstagnachmittag in überzeugender Form beim Blitzturnier im Knud-Redlefsen-Stadion in Satrup präsentiert. Der Regionalligist setzte sich gegen den gastgebenden Oberligisten TSV Nordmark sowie gegen den Hamburger Vertreter USC Paloma jeweils mit 3:0 durch. Die beiden Partien wurden im kompakten Format über zweimal 30 Minuten ausgetragen. Überschattet wurde der gelungene Turniertag von zwei Verletzungen: Dominic Hartmann (Rippenstoß) und Marcel Cornils (Innenband) mussten jeweils im ersten Spiel angeschlagen vom Platz und wurden noch am selben Tag in Flensburg untersucht.

Gegen den TSV Nordmark Satrup überzeugte Weiche durch frühes Pressing, hohe Ballbesitzanteile und schnelles Umschaltspiel. Moritz Göttel war in der Offensive der auffälligste Akteur. Nach zwei vergebenen Chancen traf der Angreifer in der 24. Minute zur Führung, ehe er nach der Pause mit einer Direktabnahme auf 2:0 erhöhte (41.). Den Schlusspunkt setzte Erjanik Ghubasaryan mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Ecke (60.+1). Auch Keeper Nils Bock konnte sich mit mehreren Paraden auszeichnen, darunter eine Eins-gegen-eins-Situation gegen Max Wiedenhoff.

Iloka und Tytarenko sorgen für klare Verhältnisse gegen Paloma

Im zweiten Spiel des Tages traf Weiche auf den USC Paloma Hamburg. Bereits in der sechsten Minute brachte Obinna Iloka seine Mannschaft nach eigenem Ballgewinn in Führung. Kurz vor der Pause verwandelte Randy Gyamenah einen Foulelfmeter zum 2:0 (25.), ehe Maksym Tytarenko nach Vorlage von Iloka den Endstand erzielte (33.). Der Hamburger Oberligist hielt phasenweise gut mit, scheiterte jedoch mehrfach am reaktionsschnellen Weiche-Keeper Lukas Helmer und ließ mit einem Distanzschuss an die Latte auch Pech walten.

Iloka, Tytarenko und Maxim Jurk sorgten für viele offensive Impulse, während Raul Celotto im zentralen Mittelfeld überzeugte.

Auftakt in Dänemark, Pflichtspiel vor der Tür

Unmittelbar nach Turnierende reiste der SC Weiche Flensburg 08 in ein viertägiges Trainingslager ins dänische Varde. Am kommenden Samstag beginnt dann die Pflichtspielsaison. In der ersten Runde des SHFV-Lotto-Pokals gastiert Weiche beim Oberligisten PSV Neumünster. Anstoß im Stadion an der Stettiner Straße ist am 12. Juli um 14 Uhr. Fröhling dürfte dann auch auf erste Erkenntnisse aus dem Blitzturnier zurückgreifen – und hofft vor allem auf Entwarnung bei den Verletzten.