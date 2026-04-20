Doppelschlag vor der Pause entscheidet das Spiel

– Foto: Philipp Reichelt

Der RSV Rehburg hat gegen Tabellenführer SC Twistringen mit 0:3 verloren und musste nach dem Sieg gegen Bückeburg einen Rückschlag hinnehmen. Vor heimischer Kulisse geriet die Partie vor allem kurz vor der Pause außer Kontrolle.

Trainer Timo Rathkamp sah darin nur einen Teil der Dominanz: „3:0 gewonnen, in der Höhe absolut verdient. Rehburg hätte sich auch nicht beschweren können, wenn wir 5:0 oder 6:0 gewonnen hätten. Wir haben wieder einige Chancen liegen lassen.“

Bis in die Schlussphase der ersten Hälfte hinein hielt Rehburg die Begegnung offen, ehe ein Doppelschlag das Spiel entschied. Justus Schlake traf in der 42. Minute zur Führung und legte nur wenig später nach (45.). Zwei Treffer, die den Gastgeber vor eine kaum lösbare Aufgabe stellten.

Twistringen bestimmte die Partie von Beginn an. „Wir haben das Spiel von Minute eins an dominiert, hatten etwa 80 Prozent Ballbesitz, haben den Gegner permanent ins Laufen gebracht und hinten eingeschnürt. Bei schwülen Temperaturen war das eine starke Leistung“, sagte Rathkamp.

Die Führung beschrieb er detailliert: „Das 1:0 fällt in der 40. Minute durch Justus Schlake nach einem schönen Pass von Moritz Stöver aus dem Mittelfeld in die Tiefe. Der Torwart kommt raus, aber Justus bleibt ruhig und schiebt ein.“ Beim zweiten Treffer nutzten die Gäste eine Standardsituation: „In der 44. Minute machen wir nach einer Ecke von Kevin Diekmann das 2:0. Am zweiten Pfosten steht wieder Justus Schlake und köpft den Ball aus kurzer Distanz ins Eck.“

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Tom Thiede erhöhte in der 67. Minute auf 3:0, nachdem Twistringen die Partie weiter kontrollierte. „In der zweiten Halbzeit spielen wir das dann wie eine Spitzenmannschaft herunter, lassen nichts mehr zu und machen das 3:0“, so Rathkamp.

Rehburg hielt kämpferisch dagegen, konnte die Überlegenheit der Gäste jedoch nicht entscheidend brechen. Trainer Mike Friedrich betonte dennoch den Einsatz seiner Mannschaft: „Nach der Halbzeit hat Twistringen das Spiel auf 3:0 erhöht und die Partie am Ende verdient heruntergespielt. Wir sind trotzdem nicht enttäuscht von der Mannschaft, sie hat eine gute kämpferische Leistung gezeigt. Daran wollen wir nächste Woche anknüpfen.“

In der Tabelle baut Twistringen mit nun 60 Punkten seine Spitzenposition aus und bleibt ungeschlagen. Rehburg verharrt mit 28 Zählern auf Rang zehn.

RSV Rehburg – SC Twistringen 0:3

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme, Artur Zielke (77. Marco Di Stefano), Melvin Papmeier, Lorenz Wöltge, Thore Busse, Martin Dökel (71. Ivan Hasso), Marek Gilke, Jarno-Leon Jalkh, Yasin-Nezir Cesur (46. Muhammed-Talha Baykus), Kaan Uysal - Trainer: Mike Friedrich

SC Twistringen: Jannik Blome, Kevin Diekmann (76. Christoph Harms), Marvin Schwenker, Justus Schlake (77. Tom Lehmkuhl), Johann Beuke, Aaron Noah Djulic (37. Louis Thelken), Maurice Künning (63. Dean Nobis), Moritz Stöver, Lüder Uhlhorn, Tom Thiede (71. Malte Harms), Elias Wilkens - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

Schiedsrichter: Gianluca Wilmsmeier

Tore: 0:1 Justus Schlake (42.), 0:2 Justus Schlake (45.), 0:3 Tom Thiede (67.)