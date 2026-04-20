Doppelschlag vor der Pause „Dosenöffner“ für Eidertal gegen Hattstedt

Der Führungstreffer von Joel Prempeh (20, SpVg Eidertal Molfsee), hier gegen Nico Thiesen (TSV Hattstedt) war nachhaltig. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Landesliga Schleswig hat die SpVg Eidertal Molfsee ihre Ambitionen untermauert und einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den TSV Hattstedt eingefahren. Während die Gastgeber damit den Anschluss an die Spitzengruppe halten, wird die Lage für den Aufsteiger aus Nordfriesland im Tabellenkeller immer bedrohlicher. Dass die Hattstedter stark ersatzgeschwächt anreisten, unterstrich eine besondere Personalie: Cheftrainer Sebastian Kiesbye musste sich selbst als einzigen Feldspieler auf die Bank setzen und kam in der Schlussphase sogar zu seinem nächsten Pflichtspieleinsatz.

Hattstedter Nadelstiche und Molfseer „Dosenöffner“

Trotz der personellen Misere verkaufte sich der TSV Hattstedt im ersten Durchgang teuer. Gut geordnet lauerten die Gäste auf Konter und hätten nach gut einer Viertelstunde beinahe für die Überraschung gesorgt. Niklas Völker und Niklas Ludwig scheiterten jedoch in einer Doppelchance am glänzend reagierenden Eidertaler Keeper Mika Mohr und einem Block eines Abwehrspielers.

Cheftrainer Sebastian Kiesbye (re., TSV Hattstedt) musste noch aktiv werden auf dem Spielfeld. – Foto: Ismail Yesilyurt

Eidertals Trainer Nedim Hasanbegovic gab nach dem Spiel zu, dass seine Elf Anlaufzeit benötigte: „Wir hatten am Anfang so ein bisschen Probleme reinzukommen und nach vorne durchzukommen. Die standen tief und haben gekontert, da wurde es zweimal gefährlich.“ Erst kurz vor der Halbzeit knackten die Hausherren den Abwehrriegel. Joel Prempeh erwies sich in der 41. Minute als Zielspieler und traf nach feinem Zuspiel von Salih Ramo zum 1:0. Nur zwei Minuten später legte Ramo nach Vorarbeit von Tobias Fölster das 2:0 nach. Für Hasanbegovic war dies der entscheidende Moment: „Das war der Dosenöffner. Es war natürlich einfacher, in eine zweite Halbzeit mit so einer Führung reinzugehen.“

Einbahnstraßenfußball im zweiten Durchgang Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der Oberliga-Absteiger das Geschehen fast nach Belieben. Während Hattstedt kaum noch Entlastung fand, erspielte sich die SpVg Chancen im Minutentakt. Salih Ramo krönte seine starke Leistung in der 72. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:0, ehe der eingewechselte A-Jugendspieler Nikita Podlipnikov kurz vor Schluss den 4:0-Endstand markierte (85.).

Salih Ramo (SpVg Eidertal Molfsee) genoß als Rechtsverteidiger seine Offensivausflüge - 2 Tore waren der Lohn. Rechts Niklas Völker (TSV Hattstedt). – Foto: Ismail Yesilyurt