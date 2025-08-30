Doppelschlag von Mikail Koçak reicht nicht

Der VfR Haag an der Amper startete furios in die Partie und dominierte in den ersten Minuten. Bereits in der 13. Minute sorgte Mikail Koçak für das frühe 1:0. Nur neun Minuten später legte er nach und erhöhte auf 2:0 (22. Minute). Die frühe Führung schien dem VfR Sicherheit zu geben, doch der SV Oberhaindlfing/Abens fand zurück ins Spiel.

In der 28. Minute verkürzte Markus Diemaier auf 2:1 und leitete damit die Wende ein. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Gianluca Straube der Ausgleich (45.). Nach dem Seitenwechsel dominierte Oberhaindlfing/Abens das Geschehen. Gianluca Straube zeigte seine Torgefährlichkeit erneut und brachte sein Team mit Treffern in der 69. und 75. Minute in Führung. Das endgültige 2:5 erzielte Moritz Eckl in der 79. Minute.

Für den VfR Haag wurde es in der 82. Minute noch schlimmer, als Sven Niedermeier mit Rot vom Platz gestellt wurde, was die Aufholjagd endgültig zunichtemachte.

Der VfR Haag begann stark, konnte jedoch den Druck des SV Oberhaindlfing/Abens nach der Halbzeit nicht standhalten. Hervorzuheben ist Mikail Koçak, der die Anfangsphase dominierte, während Gianluca Straube das Spiel mit einem beeindruckenden Hattrick drehte. Der Platzverweis von Sven Niedermeier besiegelte die Niederlage endgültig.

Trotz eines vielversprechenden Starts und einer 2:0-Führung zeigte der SV Oberhaindlfing/Abens große Moral und drehte das Spiel verdient. Der VfR Haag muss aus dieser Niederlage lernen, auch in der Defensive stabiler zu agieren.