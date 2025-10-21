Doppelschlag von Khiro sichert den nächsten Dreier

Der SV Ramlingen/Ehlershausen II hat seine Tabellenführung in der Bezirksliga Hannover 2 weiter ausgebaut. Beim TSV Bemerode setzte sich die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski mit 2:0 durch und fuhr den elften Saisonsieg im 13. Spiel ein. Doppeltorschütze Fawaz Fakhri Khiro sorgte in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung (59., 86.), nachdem die Partie zunächst lange taktisch geprägt war.

Beide Mannschaften begegneten sich zunächst mit hohem taktischem Respekt. Die erste Halbzeit bot wenig klare Torchancen – auf beiden Seiten je zwei, drei Ansätze, die aber nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Die beste Gelegenheit für Ramlingen vergab Servan Duran, der nach einem Doppelpass mit Khiro frei vor dem Torwart scheiterte. „Es war ein taktisch geprägtes Spiel, in dem beide gut verteidigt haben“, sagte Vlaski.

Der Tabellenführer agierte reifer, hatte mehr Ballbesitz, fand aber gegen die disziplinierte Bemeroder Defensive zunächst keine Lücke. Erst nach der Pause kam der Umschwung.

Vlaski stellte in der Halbzeit personell und taktisch um – ein Wechsel, der sich schnell auszahlte. Mit mehr Druck auf die Außenbahnen und aggressiverem Gegenpressing drängte Ramlingen den Gegner tief in die eigene Hälfte. Der verdiente Lohn: Nach einer Stunde traf Khiro zur Führung, als Bemerode den Ball nicht konsequent klären konnte.

Auch nach dem 1:0 blieb Ramlingen klar überlegen und vergab weitere Großchancen, ehe Khiro kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer den Sack zumachte. „Ich hatte nie das Gefühl, dass wir Punkte liegen lassen“, erklärte Vlaski zufrieden. „Wir haben das souverän und unaufgeregt zu Ende gespielt.“

Spitzenreiter mit klarer Linie – Fokus auf November-Serie

Mit 34 Punkten aus 13 Spielen führt die U23 weiter deutlich die Tabelle an. Besonders beeindruckend ist die defensive Stabilität – nur 16 Gegentore, die beste Bilanz der Liga. Vlaski nutzte den Erfolg, um seinen Spielern ein freies Wochenende zu gönnen: „Das haben sie sich verdient. Danach greifen wir im November wieder an.“

In den kommenden Wochen stehen fünf Spiele bis zur Winterpause an – drei davon in der Hinrunde, zwei bereits aus der Rückserie. „Wir wollen die Serie weiter ausbauen“, kündigte Vlaski an. Nach dem Auftritt in Bemerode scheint sein Team dafür bestens gerüstet.

TSV Bemerode – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 0:2

TSV Bemerode: Justin Schultz, Jan-Celvin Hönicke (76. Norrie Jackie Coleman), Jorden Stoppa (88. Marcel Schult), Leonard Bült, Philipp Kreye (81. Tobias Kramer), Lars Lincke, Jasper Kernchen, Hannes Fischer (70. Luca-Elias Wild), Vincent Sommer (70. Lasse Lührßen), Florian Niebuhr, David Jonathan Oduneye - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Servan Duran (89. Tibor Strutzke), Maurice Kleinert, Nico Schleif (89. Bajo Kabiro), Fabijan Feraj, Sebastian Daecke, Pablo Saavedra-Gerke (89. Hakim Ahmed Hikmat), Fawaz Fakhri Khiro, Kristijan Kamberi (46. Patrick Neuhaus), Benedict Rahaus (73. Alieu-Badara Njie), Tim-Jonas Schiewe - Trainer: Darijan Vlaski

Schiedsrichter: Joschua Just

Tore: 0:1 Fawaz Fakhri Khiro (59.), 0:2 Fawaz Fakhri Khiro (86.)