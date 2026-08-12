Doppelschlag von Kevin Kortum reicht Kilia II nicht

Doppeltorschütze Kevin Kortum (Kilia Kiel II) nimmt wieder Fahrt auf. Links Tom Gutsch (SG Sarau- Bosau). – Foto: Ismail Yesilyurt

In einer abwechslungsreichen Partie der Verbandsliga Ost trennten sich der FC Kilia Kiel II und die SG Sarau/Bosau am Ende leistungsgerecht mit 2:2 (0:1). Vor 60 Zuschauern erlebten die Anwesenden ein intensives Duell, in dem beide Mannschaften ihre jeweiligen Halbzeiten mit einem Plus bestritten, am Ende jedoch den Sieg verpassten.

Die Gäste aus Sarau/Bosau fanden gut in die Partie und erarbeiteten sich ein Chancenplus. Trainer Tony Böhme blickte zurück: „Wir kommen eigentlich gut in die Partie, machen ein gutes Spiel.“ Dennoch haderte er mit der Chancenverwertung in der ersten Hälfte, da man zwei gute Möglichkeiten aus kurzer Distanz knapp am Pfosten vorbeisetzte. In der 25. Minute belohnte Steven Tag die Gäste dann aber mit dem 0:1-Führungstreffer.

Die Gäste aus Sarau/Bosau fanden gut in die Partie und erarbeiteten sich ein Chancenplus. Trainer Tony Böhme blickte zurück: „Wir kommen eigentlich gut in die Partie, machen ein gutes Spiel.“ Dennoch haderte er mit der Chancenverwertung in der ersten Hälfte, da man zwei gute Möglichkeiten aus kurzer Distanz knapp am Pfosten vorbeisetzte. In der 25. Minute belohnte Steven Tag die Gäste dann aber mit dem 0:1-Führungstreffer.

Julian Hagedorn schlägt für die SG zurück

Die Gäste zeigten sich davon jedoch nur kurz geschockt und schlugen durch Julian Hagedorn in der 59. Minute zum 2:2-Ausgleich zurück. Latif Temnur hatte seinen Mitspieler mit einem klugen Pass bedient. Kurz zuvor (58.) nach einem schönen Angriff gab es schon die Ausgleichschance durch Nicolas Timpe. Nach dem 2:2 suchten beide Seiten auf dem Kunstrasenplatz im Kilia-Stadion immer ohne viele Umwege den schnellen Pfad nach vorne. Auch das Offensivpressing funktionierte bei beiden Teams, situativ ausgeübt, sehr gut.

Was für die Zuschauer in einer kurzweiligen Begegnung für Spannung sorgte. So hatte erneut Timpe in der 62. Minute aus ähnlicher Position, halbrechts im Strafraum, eine Großchance. Wobei hier Kilia eine Auswechselung vornehmen wollte und der Assistent auch schon an der Mittelfahne stand für die Aufnahme, aber das Spiel einfach fortgeführt wurde und so Kilia ungeordnet in der Defensive stand - in Kommunikationsfehler im Schiedsrichter-Team.

Offenes Visier

In der Schlussphase wogte die Partie weiterhin hin und her. Böhme, der eine Platzierung von Kilia in den Top 3 voraussagte, ärgerte sich über vergebene Topchancen (Timpe) seiner Mannschaft: „Wir sind zweimal rechts komplett durch im Eins-gegen-eins gegen den Torwart und pöhlen den Ball gefühlt über das Ballfangnetz.“