Doppelschlag von Jagupov und Halberstädter Auswärtssieg

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Vor 132 Zuschauern entwickelte sich ein torreiches Unentschieden, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Den Auftakt machte Karl-Ludwig Zech, der in der 10. Minute die Gäste vom FSV Budissa Bautzen mit 0:1 in Führung brachte. Kurz vor der Pause glich Niclas Treu in der 41. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 für den FC Einheit Wernigerode aus. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel drehte Gregor Schlichting in der 46. Minute die Partie zum 2:1, bevor erneut Niclas Treu in der 69. Minute auf 3:1 erhöhte. Die Gäste bewiesen jedoch Moral: Jannik Käppler verkürzte in der 73. Minute auf 3:2, und Felix Hennig sicherte Bautzen in der 88. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 3:3 den Punktgewinn. ---

Die Überraschung des Tages ereignete sich vor 77 Zuschauern in Sandersdorf. Die SG Union Sandersdorf empfing den Tabellenführer SC Freital und lieferte eine disziplinierte Defensivleistung ab. In einer zähen Partie war es Erik Exner, der in der 71. Minute das goldene Tor zum 1:0-Endstand erzielte. Trotz der dritten Saisonniederlage bleibt Freital mit 46 Punkten an der Spitze. ---

Ein enges Match sahen die 243 Zuschauer zwischen dem VfB 1921 Krieschow und dem FC Einheit Rudolstadt. Früh in der Begegnung sorgte Andy Hebler in der 17. Minute mit dem 1:0 für die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Die Emotionen kochten in der Schlussphase hoch, als Szymon Frąckowiak aufseiten der Rudolstädter in der 75. Minute die Rote Karte sah. ---

Vor 380 Zuschauern feierte der VFC Plauen einen wichtigen Auswärtssieg beim 1. SC 1911 Heiligenstadt. Tyron Leon Haake brachte die Gäste in der 30. Minute mit 0:1 in Front. Kurz darauf geriet Plauen in Bedrängnis, als Eric Tavares Ganime Bastos in der 38. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl hielt die Führung lange, bis Leon Gümpel in der 78. Minute zum 1:1 ausglich. Doch Plauen schlug in der 82. Minute durch Maurice Wagner zum 1:2-Endstand zurück. ---

In einer torlosen, aber dennoch intensiven Begegnung trennten sich der FC Grimma und der RSV Eintracht 1949 vor 35 Zuschauern unentschieden. Trotz der fehlenden Tore war die Spannung greifbar, besonders als Philipp Katzenberger beim Gastgeber in der 82. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Der RSV verpasst durch das Remis den Sprung an die Tabellenspitze und liegt einen Zähler hinter Freital. ---

Der VfB Auerbach 1906 setzte seinen positiven Trend vor 156 Zuschauern beim Bischofswerdaer FV 08 fort. Aleksandrs Guzlajevs markierte in der 29. Minute die 0:1-Führung. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent: Zunächst sah der Auerbacher Ondřej Brejcha in der 83. Minute die Rote Karte, doch in Unterzahl machte Vojtěch Čermuš in der 90.+1 Minute mit dem 0:2 alles klar. ---

In einem Spiel, das vor allem in der zweiten Halbzeit von massiven Emotionen und Entscheidungen geprägt war, sicherte sich der VfL Halle 1896 drei wichtige Auswärtspunkte beim VfB Empor Glauchau. Der Mann des Tages war zweifellos Jegor Jagupov. Bereits früh in der Begegnung stellte er die Weichen auf Sieg, als Jegor Jagupov in der 9. Minute das 0:1 erzielte. Die Gastgeber bemühten sich um eine Antwort, doch erneut war es Jegor Jagupov, der in der 60. Minute mit dem Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung sorgte. In der Schlussphase entglitt den Hausherren die Partie zusehends: In der 73. Minute wurde Domenic Knoll mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Nur drei Minuten später folgte der nächste Rückschlag, als Marius Bernhardt in der 76. Minute die Rote Karte sah. ---