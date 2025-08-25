Doppelschlag von Block und Schmidt: Brunsbrock feiert ersten Sieg

TSV Brunsbrock – Foto: Sarah Puvogel

Mit einem furiosen Start entschied der TSV Brunsbrock das Aufsteigerduell in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West früh für sich und gewann am dritten Spieltag 6:0 gegen den FC Oste/Oldendorf II.

Gestern, 13:00 Uhr TSV Brunsbrock Brunsbrock FC Oste/Oldendorf FC Oste/Old. II 6 0 Abpfiff Die Gastgeberinnen legten einen Blitzstart hin. Bereits in der 5. Minute traf Ammelie Schmidt zum 1:0, zwei Minuten später erhöhte Xenia Block. Julia Meineke erzielte nach zehn Minuten das 3:0, und in der 17. Minute legte Block mit ihrem zweiten Treffer das 4:0 nach. TSV-Trainer Lennart Gerken lobte sein Team: „Wir haben sehr, sehr gut ins Spiel gefunden und nach 13 Minuten und vier Schüssen schon 4:0 geführt.“ Er betonte zudem die Qualität einzelner Treffer: „Wir haben drei wirklich schöne Tore durch Julia Meinke, Nina Martens und Xenia Block gemacht, alle außerhalb des gegnerischen 16ers.“

In der zweiten Halbzeit ließen die Hausherrinnen weitere Chancen liegen, blieben aber ungefährdet. Nina Martens traf in der 77. Minute, Schmidt setzte mit ihrem zweiten Tor in der 87. Minute den Schlusspunkt. Gerken erklärte: „Der Gegner hat in 90 Minuten nicht einen Abschluss gehabt, sind nicht mal in Richtung Tor gekommen.“ Trotz personeller Sorgen sei er mit der Leistung hochzufrieden: „Wir mussten heute positionsmäßig etwas improvisieren, da viele kranke, verletzte oder halb angeschlagene dabei waren oder passen mussten, das hat meine Mannschaft super umgesetzt.“