Doppelschlag sorgt für guten Start des VfB Homberg

Ein spannendes Duell zwischen dem VfB Homberg und dem TSV Meerbusch endete schlussendlich mit einem 3:1-Heimsieg für die Mannschaft von Stefan Janßen. Durch den Erfolg verweilt der VfB zunächst einmal zusammen mit DJK Adler Union Frintrop und dem SV Sonsbeck, die ebenfalls ihre Partien mit 3:1 gewannen, an der Tabellenspitze.

Einwechselspieler machen den Unterschied

Mitte der zweiten Hälfte gab es dann einige Wechsel auf beide Seiten, darunter auch die Einwechselungen von Julian Bode und Johann Noubissi Noukumo, die noch wichtig werden sollten. Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung traf Bode zur erneuten Führung der Hausherren (72.). Nur kurze Zeit später legte Noukumo nach und erzielte somit den 3:1-Endstand. Beide Einwechselspieler sorgten somit am Ende für den hart erarbeiteten Sieg Hombergs.

Nach einem Abtasten beider Mannschaften eröffnete Neuzugang Emir Demiri das Tor-Konto der Homberger in der neuen Oberliga-Spielzeit (18.). Die Gäste schüttelten sich kurz und antworteten durch Vincent Boldt (23.). In der folgenden Spielzeit hatte der VfB ein kleines Chancenplus, konnte allerdings nicht nachlegen und so ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeit.

"Meine Mannschaft hat gekämpft wie die Löwen"

Nach einer Niederlage im ersten Spiel der vergangenen Saison wollte Janßen in der aktuellen Spielzeit einen besseren Anfang hinlegen. Dies gelang seiner Truppe schlussendlich auch. Der Cheftrainer zeigte sich insgesamt zufrieden mit seinem Team. "Das war ein sehr schweres Spiel gegen einen starken Gegner. Ich bin sehr zufrieden, das erste Spiel gewonnen zu haben. Im Ganzen war es ein verdienter Sieg, denke ich. Es freut mich sehr, dass zwei Spieler, Julian Bode und Jo Noukoumo, nach ihren Einwechslungen getroffen haben", sagte der Übungsleiter.

Nach einer starken Vorbereitung und einigen Umstellungen im Kader, war das Thema, wie Homberg in die Saison starten wird. Auf die Frage, ob seine Spieler im ersten Spiel das umgesetzt haben, das Janßen ihnen vorgab, antwortete der 55-Jährige. "Ja. Meine Mannschaft hat gekämpft wie die Löwen und darüber hinaus noch schönen Fußball gespielt.

Die Zuschauer haben heute ein sehr gutes und spannendes Spiel zweier guter Oberliga- Mannschaften gesehen."

Nach dem erfolgreichen Start in die Spielzeit müssen die Homberger am kommenden Spieltag zum Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler reisen. Die Jüchener holten sich mit einem 0:0-Unentschieden gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen einen ersten Zähler. Es wird somit ein weiteres hartes Duell für die Truppe von Trainer Janßen.