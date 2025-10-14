Doppelschlag nach Verletzungsunterbrechung bringt nächsten SVN-Sieg Verlinkte Inhalte 1. KK Emsland Nord Neubörger

Der Sieg des SV Neubörger gegen die Zweitvertretung von Sparta Werlte am Sonntag stand unter dem Schatten der frühen Verletzung unseres Verteidigers Tim van den Berg, dem wir von dieser Stelle noch einmal gute Besserung wünschen wollen, die zu einer langen Unterbrechung samt RTW-Einsatz führte. Glücklicherweise können wir an dieser Stelle schon eine leichte Entwarnung geben: Der Verdacht auf Rippenbruch hat sich nicht bestätigt.

Zum Spielerischen: Die Spartaner gingen in der 19. Minute durch Dominik Brinker in Führung. Anschließend war das Spiel, wie bereits angeklungen, wegen des RTW-Einsatzes für etwa 15 Minuten unterbrochen. In der sechsten und siebten Minute der insgesamt zwanzigminütigen Nachspielzeit des ersten Durchgangs schlug Neubörger per Doppelschlag zurück: Zunächst profitierte Matthias Wessels Fischer von Harakiri im Strafraum der Hausherren nach einer Ecke, kaum eine Zeigerumdrehung später traf Marius Korte nach Vorlage von Guyhermann Kouassi.