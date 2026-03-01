Doppelschlag nach der Pause: LSK meldet sich mit Dreier zurück

– Foto: Lennart Blömer

Jahresauftakt nach Maß! Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat das erste Oberliga-Spiel im neuen Jahr für sich entschieden. Im Heimspiel gegen einen Aufstiegsanwärter war ein Doppelschlag nach dem Seitenwechsel entscheidend, um das eigene Punktepolster aufzufüllen.

Der SC Spelle-Venhaus begann die Begegnung noch mit viel Spielkontrolle, immerhin hätte den Gästen mit einem Sieg über Nacht der Sprung auf den zweiten Platz gewunken. Die Lüneburger stemmten sich aber leidenschaftlich gegen den Druck ihres Gegners und arbeiteten sich minütlich besser in die Partie.

Schon im ersten Abschnitt erarbeiteten sich die Salzstädter gute Möglichkeiten, die sie nach Wiederanpfiff dann für sich nutzten. Leon Perera, Nationalspieler Sri Lankas, tauchte vor dem gegnerischen Kasten auf und vollstreckte cool ins lange Eck (54.). Der LSK nutzte nun das Momentum, um in der Schockphase Spelles nachzulegen. Malte Meyer scheiterte mit einem Kopfball zunächst noch ans Torhüter Mattis Niemann, stocherte das Leder dann aber über die Linie (57.).

"Der Sieg war gegen eine sehr unangenehme Mannschaft wirklich verdient", sagt Trainer Tarek Gibbah auf den Vereinskanälen. "Spelle hat ja in den letzten acht Partien sieben Mal gewonnen und ein Mal remis gespielt. Wir wussten, dass sie diese langen Bälle immer und gut spielen. Aber unser Prunkstück war heute die Abwehr, sie war ein Baustein zum Sieg."