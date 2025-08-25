Doppelschlag nach der Pause: FCA schlägt Unteriglbach

Die Hausherren begann nervös, der FCU nahm den Schwung aus dem Kantersieg gegen Walchsing mit und war zu Beginn die aktivere Mannschaft. Mehr wie ein paar Distanzschüsse von Sperling brachten die Gäste aber nicht zusammen. Mit zunehmender Spieldauer wurde der FCA selbstbewusster und hatte durch Bauer nach einem Freistoß die erste gute Gelegenheit, der Ball ging aber links vorbei. Danach segelte noch eine Geiger-Ecke auf den Querbalken - der Schlusspunkt einer ereignisarmen ersten Hälfte, in der sich beide Teams weitesgehend neutralisierten.

Nach dem Seitenwechsel war Aunkirchen dann aber voll bei der Sache und erzwang die Führung. Geiger verwandelte einen Handelfmeter sicher zur 1:0-Führung. Nur zwei Minuten später nutzte dann Heidt die Verwirrung in der Unteriglbacher Defensive aus und legt mit einem trockenen Flachschuss ins linke Eck den zweiten Treffer nach. Der FCU wurde danach offensiver, die Hausherren überstanden aber diese Drangphase, ohne eine wirklich gefährliche Chance zuzulassen. Und in der 80. Minute machte man den Sack dann endgültig zu. Behr verwandelte den zweiten Strafstoß des Tages ebenso sicher zum 3:0 - zuvor wurde Baumgartner klar von den Beinen geholt. Unteriglbach gab es trotz des Rückstands nicht auf und hatte noch ein paar Chancen - unter anderem klärte Seiler einen Kopfball nach einer Ecke sehenswerte - und erzielte noch den Ehrentreffer durch Eholzer. Mehr gelang den Gästen aber nicht.

Unterm Strich ein verdienter Sieg für den FCA dank der Leistungssteigerung nach der Pause. Nächste Woche geht's nach Fürstenzell.