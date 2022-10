Doppelschlag nach der Pause bringt Meteor den Sieg

Drei richtig starke Minuten direkt nach der Halbzeitpause reichen Meteor, um gegen harmlose Staakener einen 2:0-Heimsieg einzufahren.

Ein positives Mindset kann wichtig sein. Sprach man vor dem Spiel noch von vier sieglosen Partien in Serie, freute sich die Mannschaft von Trainer Hakan Cankaya nach dem Spiel über das dritte ungeschlagene Spiel in Folge. Durch so einen Heimsieg, an einem lauen Frühherbst-Freitagabend, lässt es sich besonders gut ins Wochenende starten. Dabei sah es zunächst nach wirklich schwerer Kost aus. Zwei harmlose Mannschaften duellierten sich in der ersten Halbzeit zwar sehr fair, dennoch ohne wirkliche Zielstrebigkeit nach vorne. Spielerisch war Meteor das bessere Team und so war es auch die Heimmannschaft, die mit ihrer ersten Großchance hätte in Führung gehen können. Nach einer Flanke von Kenney Sey stand Aytac Herdem völlig blank, seine Direktabnahme wurde aber noch hinter dem bereits geschlagenen Staaken-Keeper Mohamed Kadiri von einem Verteidiger von der Linie gekratzt. Zu diesem Zeitpunkt waren schon mehr als 40 Minuten von der Uhr, ohne dass vorher nennenswerte Aktionen im Spiel ersichtlich waren. Dies blieb auch so bis zur Halbzeit, so dass Schiedsrichter Björn Lahn, der die Partie zu jeder Zeit im Griff hatte, beim Stande von 0:0 zur Pause pfiff.