Doppelschlag nach der Pause: Bardowick schießt Treubund raus

– Foto: Steffi Rathje

Klare Angelegenheit: Der TSV Bardowick steht im Bezirkspokal-Finale! Der Bezirksligist schaltete den MTV Treubund Lüneburg aus, im Endspiel ist Bardowick trotz des deutlichen Siegs ein weiteres Mal der Underdog.

Während der MTV Treubund nach dem Rücktritt von Achim Otte und dem Abstiegskampf in der Landesliga keine einfachen Wochen hinter sich hat, trat der TSV Bardowick von Beginn an nahezu befreit auf. Die Hausherren waren das tonangebende Team und sicherten sich durch Lucas Kaufmann schon in der Anfangsphase die Führung (12.).

Dass die Turner kurz nach dem Seitenwechsel bereits ein drittes Mal wechselten, zeugte davon, dass die Lüneburger mit ihrer Vorstellung kaum zufrieden sein konnten. Trotzdem legte Bardowick in dieser Phase entscheidend nach: Max Kuhlmann erhöhte (51.), Hannes Liedtke traf nach einer Ecke erst den Pfosten, um im zweiten Nachschuss die Kugel doch über die Linie zu drücken (57.). Spätestens als Nidhal Ato auf 4:0 stellte, war die Begegnung entschieden (76.).

Treubund muss für den Landesliga-Klassenerhalt schnell wieder in die Spur finden, Bardowick hat im Aufstiegsrennen noch ein Mammutprogramm zu meistern. Das Final-Heimspiel gegen die SV Drochtersen/Assel II wird sicherlich ein absolutes Highlight, auch wenn der TSV nur Außenseiterchancen hat. Immerhin dominiert D/A die Landesliga.