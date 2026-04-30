Doppelschlag nach der Pause

Binnen drei Minuten entscheidet Ramlingen die Partie: Zwei Tore kurz nach der Pause reichen, um beim FC Lehrte zu bestehen und den Druck auf die Spitze hochzuhalten.
Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat seine Aufgabe im Nachholspiel erfüllt und beim FC Lehrte mit 2:0 gewonnen. Während Tabellenführer SG 74 Hannover zeitgleich mit einem 2:1 gegen die SG Blaues Wunder Hannovervorlegte, bleiben die Gäste aus Ramlingen damit in unmittelbarer Schlagdistanz.
Lange deutete wenig auf eine Entscheidung hin, zur Pause stand es 0:0. Dann jedoch veränderte sich das Spiel innerhalb weniger Minuten: Jeremy Lee Finsel traf in der 50. Minute zur Führung, Fawaz Fakhri Khiro erhöhte nur drei Minuten später auf 0:2 (53.).
Dieser kurze Abschnitt nach Wiederbeginn gab der Partie ihre Richtung. Weitere Tore fielen nicht mehr.
So blieb es beim Auswärtssieg für die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski, die nun bei 59 Punkten steht. Der Rückstand auf die SG 74 Hannover beträgt weiterhin einen Zähler, wobei Ramlingen/Ehlershausen II noch eine Partie weniger absolviert hat.
FC Lehrte – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 0:2
FC Lehrte: Marcel Köhring, Bilind Al Huseyin, Tyrell Chao (78. Patrick Kunze), Granit Tahiri, Oury Diallo Keita, Tobias Becker, Vincent Jochim, Kesip Caran (86. Gaspare Bartscht), Ivan Kravchenko, Lukas Hans Hübner, Mohamad Taqal (43. Jahkai Richards) - Trainer: Kesip Caran
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Patrick Post (75. Leon Scholochow), Nico Schleif, Fabijan Feraj, Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro, Tibor Strutzke (79. Sebastian Daecke), Jeremy Lee Finsel (77. Ahmed Khaldi), Chris Treppschuh (65. Patrick Neuhaus), Benedict Rahaus (65. Torben Tepper) - Trainer: Darijan Vlaski
Schiedsrichter: Murat Kilinc
Tore: 0:1 Jeremy Lee Finsel (50.), 0:2 Fawaz Fakhri Khiro (53.)