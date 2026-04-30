Doppelschlag nach der Pause

– Foto: Lorena Pietler

Binnen drei Minuten entscheidet Ramlingen die Partie: Zwei Tore kurz nach der Pause reichen, um beim FC Lehrte zu bestehen und den Druck auf die Spitze hochzuhalten.

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat seine Aufgabe im Nachholspiel erfüllt und beim FC Lehrte mit 2:0 gewonnen. Während Tabellenführer SG 74 Hannover zeitgleich mit einem 2:1 gegen die SG Blaues Wunder Hannovervorlegte, bleiben die Gäste aus Ramlingen damit in unmittelbarer Schlagdistanz.

Lange deutete wenig auf eine Entscheidung hin, zur Pause stand es 0:0. Dann jedoch veränderte sich das Spiel innerhalb weniger Minuten: Jeremy Lee Finsel traf in der 50. Minute zur Führung, Fawaz Fakhri Khiro erhöhte nur drei Minuten später auf 0:2 (53.).