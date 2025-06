Doppelschlag: MSV Bonn bedient sich zweimal bei der Konkurrenz

In der letzten Sekunde der abgelaufenen Spielzeit schaffte der MSV Bonn doch noch den Klassenerhalt in der Bezirksliga - jetzt nehmen die Planungen für die dritte Bezirksliga-Spielzeit in Folge Gestalt an. Alejandro Albaida Aroca und Redwan Abdalla verstärken die Offensivabteilung des MSV.

Abdalla bringt fast 50 Landesligaspiele mit

Ein ähnlich flexibles Profil für die Offensive bringt auch der zweite Neue mit. Angreifer Abdalla spielte in der vergangenen Saison beim SV Niederbachem, erzielte in zwölf Spielen drei Tore. "Wir erhoffen uns von ihm, dass er sich mit seiner geradlinigen Spielweise schnell und unkompliziert bei uns einfügen und uns im Offensivbereich die notwendige Flexibilität verleihen wird", so Coach Dogan.

Abdalla - der betont, dass seine "Motivation am Anschlag" sei - hat in seiner kurzen Laufbahn für den FV Bonn-Endenich und den TuS Mondorf bereits Erfahrung in der Landesliga gesammelt - insgesamt 48 Mal stand der 24-Jährige in der zweithöchsten Verbandsspielklasse auf dem Platz.