Doppelschlag leitet KSG-Arbeitssieg ein

Im Vergleich zur Auftaktniederlage gegen Thyratal II stellte der aus dem Urlaub zurückgekehrte T. Fischer um: Für Große und van Veen (beide Bank) begannen Routinier Hoffmann und Scheffel.

Nicht glanzvoll, aber doch verdient feierte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg am zweiten Spieltag ihren ersten Sieg in der neuen Saison. Beim 3:1 (2:0) bei Eintracht Niederröblingen taten sich die Gäste aber unnötig schwer.

Davon gab es in den ersten 15 Minuten erstaunlich viele, weil sich die Hausherren nicht versteckten und bei Ballgewinn schnell nach vorn spielten. Die beste Chance ergab sich für Bauerfeld, der nach Fehler von Schumann allein aufs Tor zulief, aber daneben schoss (10. Minute). Eine weitere große Möglichkeit gab es für Bauerfeld, als KSG-Keeper Koch einen zu weiten Pass prallen ließ, diesen Fehler aber mit guter Reaktion gegen den Eintracht-Stürmer zunichte machte (22.).

Vor 150 (!) Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein zerfahrenes Spiel. Die Gäste begannen erstaunlich hektisch und nervös, vom angedachten Pressing war lange nichts zu sehen, statt dessen gab es zahlreiche unbedrängte Fehlpässe, Stellungsfehler, zu viele lange Pässe und Einzelaktionen, bei denen sich die Spieler (etwa Kavalier, Scheffel oder Gängel) festrannten und somit Gegenangriffe einleiteten.

Auf der Gegenseite versandeten viele Angriffe der KSG aufgrund schlechter Abspiele oder Flanken, auch die Abschlüsse waren meist zu schwach. Bis zur 21. Minute: Carl verlängerte einen langen Ball auf R. Herbst, der sich behauptete und wieder zu Carl zurückspielte, der aus zehn Metern das Leder humorlos unter die Latte hämmerte. Zwei Minuten später wurde dann KSG-Kapitän Gängel bei einer Mieth-Ecke sträflich frei gelassen und köpfte unhaltbar zum 0:2 ein.

Wer nun auf ein gelöstes Spiel der Gäste hoffte, sah sich getäuscht. Zwar wurden die Hausherren von Minute zu Minute schwächer und fanden offensiv kaum noch statt. Doch die größer werdenden Lücken nutzte die KSG nicht spielerisch aus. Zudem wurden gute Chancen von Hoffmann (Torhüter Luttert parierte stark) und Gängel (Pfostentreffer nach Alleingang) nicht genutzt.

Nach dem Wechsel schienen die Gäste endlich die Worte des Trainer zu beherzigen und schnürten die Eintracht zehn Minuten lang regelrecht am eigenen Strafraum ein. Und kam auch gleich zu drei guten Abschlüssen, doch zeigte sich der Eintracht-Keeper bei Schüssen von R. Herbst auf dem Posten.

Bei sommerlichen Temperaturen erlosch dieser Elan aber wieder schnell. In der Folge wurde wieder das Einzelspiel übertrieben oder der Moment zum Abspiel verpasst, was in zahlreichen Abseitsstellungen gipfelte. Als Große für Herbst kam und in den Sturm rückte und dadurch Carl ins Mittelfeld ging, gab es etwas mehr Struktur, doch die letzten Pässe kamen nicht an. Und als es doch einmal einen gelungenen Spielzug gab, verzog Joker van Veen nach Carl-Zuspiel knapp (67.).

Die Hausherren fanden im kompletten zweiten Durchgang eigentlich nie zu einem konstruktiven Offensivspiel. Umso überraschender der Anschlusstreffer: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld behauptete sich L. Koch zunächst gegen zwei Mann, setzte sich nach Doppelpass etwas glücklich gegen den KSG-Torhüter durch und passte überlegt auf Joker Hartwig, der ins verwaiste Tor traf (77.).

Das Gegentor zeigte leichte Wirkung, als das die KSG-Angriffe immer nervöser wurden, doch die Hausherren konnten den Aufwind nicht nutzen und sich keine Chancen mehr erspielen. Auf der Gegenseite setzte sich Große einmal geschickt gegen zwei Mann durch und traf via Innenpfosten ins lange Eck zur Entscheidung (87.). In der Nachspielzeit hatte Hoffmann nach einer Ecke noch eine gute Chance, schoss aber seinen Mitspieler Doerner an.

Am Ende blieb es beim schmucklosen, aber verdienten KSG-Sieg. Am kommenden Wochenende geht es für beide Teams im Kreispokal weiter. Die KSG reist am Samstag zum ambitionierten und verstärkten Kreisklasse-Team von Romonta Amsdorf. Niederröblingen empfängt zu Hause den Landesklassisten Eintracht Lüttchendorf.