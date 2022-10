Doppelschlag kurz vor der Pause...

Torfolge: 1:0 N.Watzl (19.), 2:0 N.Watzl (38.), 3:0 M.Gysinn (39.), 4:0 M.Obenland (90+2.)



Nach einem Gespräch am Freitag mit der Mannschaft, in dem versucht wurde, die Problematiken dieser Saison zu identifizieren, zu lokalisieren und möglichst Lösungen dafür zu finden, kam der punktlose Tabellenletzte an den Kurwald. Und die Jungs von Peter Dobmeier schienen sich das Gesagte zu Herzen zu nehmen und traten von Beginn an ganz anders auf als in den Spielen zuvor. Das Spiel ging über 90 Minuten in eine Richtung und Marco Lange zwischen den Pfosten der SG musste nicht einmal ernsthaft eingreifen. Die SG ihrerseits spielte richtig guten Fußball mit teilweise schnellen, präzisen Kombinationen. So hatte man eine Vielzahl an guten Möglichkeiten und hätte mit einer höheren Führung in die Halbzeit gehen können. Bereits nach 3 Minuten hatte Maurice Gysinn die erste Möglichkeit. Nach einer Flanke von rechts ging sein Abschluss aus etwa 13 Metern aber knapp drüber. In der 11. Minute flankte Nico Dobmeier von der anderen Seite auf den langen Pfosten wo Matthias Geiger eine Schuhspitze zu spät kam. Fünf Minuten später spielte Raphael Weilbrenner einen dieser Bälle, von denen nicht nur seine Mitspieler schwärmen. Niklas Watzl war in diesem Fall sein Adressat, der aber letztlich einen Tick zu lange zögerte, sodass sein Schuss noch geblockt werden konnte. In der 19. Minute war es dann aber so weit. Auch Alexander Jordan kann geile Pässe spielen und dies tat er aus dem Mittelfeld heraus auf Nico Dobmeier. Dieser kam zentral knapp in der Box vor dem herauseilenden Torhüter an den Ball, schoss um diesen herum und traf den Innenpfosten. Der Ball sprang von dort zurück ins Spielfeld und Niklas Watzl war wieder mal schneller als alle anderen und staubte ab. Das 2:0 fiel nach einem öffnenden Pass von Pass-Maschine Weilbrenner auf Matthias Geiger, der wiederum Niklas Watzl gekonnt auf die Reise schickte. Dieser schoss dann aus nicht ganz einfachem Winkel ins lange Eck. Das 3:0 erzielte Maurice Gysinn, der, nachdem Niklas Watzl auf den zentral positionierten Nico Dobmeier spielte und dieser Maurice in die Gasse spielte, überlegt vor dem Torhüter ebenfalls ins lange Eck abschloss. Im zweiten Spielabschnitt schaltete die SG dann entgegen der Ansage des Trainers in der Halbzeit einen Gang zurück, war aber nach wie vor klar spielbestimmend und ließ nicht mal im Ansatz Chancen der Gäste zu. Das 4:0 fiel dann zwar erst in der Nachspielzeit, als Marvin Obenland einen Eckball von Emre Sari knapp über der Kunstrasengrasnarbe per Kopf unhaltbar einnetzte, aber ein klarer und vor allem hochverdienter Sieg stand nach Abpfiff des Schiedsrichters zu buche. Ist somit wieder alles gut beim A-Team der SG? Sicher nicht. Ohne der Spvgg zu nahe treten zu wollen gibt es mit Sicherheit stärkere Gegner in dieser Klasse, gegen die man sich weiter steigern muss, um Zählbares zu holen. Aber wir sind wieder auf einem guten Weg. (TV10)