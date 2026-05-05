Doppelschlag in zwei Minuten besiegelt Hochdahls Niederlage

Hochdahl zog den Kürzeren. – Foto: Dieter Meßy

SC Rhenania Hochdahl – Düsseldorfer SC 99 2:5 (1:0). Eine starke erste Halbzeit der Hochdahler. Zur Pause sah es nicht danach aus, als sollten die Gäste, die im ersten Spielabschnitt nur den Pfostenschuss von Spielmacher Dennis Dowidat als zwingende Torchance verzeichneten, einen solchen Kantersieg landen. „Wir waren besser im Spiel, hatten alles im Griff und gingen auch völlig verdient in Führung“, konstatierte Mursel Zabeli nach den ersten 45 Minuten.

Hochverdient die 1:0-Führung (26.) durch das Kopfballtor von Oliver Krizanovic auf Vorarbeit von David Szewczyk. Rhenania kam auch gut aus der Halbzeit. Der Ausgleich durch den unhaltbaren Distanzschuss von Eray Achmet (52.) brachte den Aufsteiger, dessen Nervenkostüm nach den jüngsten Misserfolgen alles andere als stabil ist, erstmals aus dem Konzept. Erst recht der zu diesem Zeitpunkt überraschende Doppelschlag durch Richard Marliani (70.) und Spielmacher Dowidat (72.). Anschließend scheiterte Krizanovic am gut reagierenden DSC-Schlussmann Alexander Antonakis. In der Schlussphase ging noch einmal die Post ab. Marliani erhöhte auf 4:1 (90.), Krizanovic verkürzte mit seinem 13. Saisontreffer nach der Vorarbeit von Sohib Khamroev, ehe Kaan Barak (90+3) den Schlusspunkt setzte.

Zwei Szenen sorgten für massive Proteste auf der Hochdahler Bank. Zunächst wurde der Ellbogenschlag eines Düsseldorfers gegen „Bakka“ Barkammich, der verletzt vom Platz musste, nicht geahndet. Später spielte der DSC-Torhüter außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand. „Das war ein klarer Regelverstoß, den der Schiri nicht registriert hat. Genauso wenig wie das klare Foul an ‚Bakka‘. Nochmals zum Spiel. Wir haben eine Stunde lang richtig gut Fußball gespielt. Aber schon nach dem ersten Gegentor wurde es schwierig. Ergebnistechnisch war das irgendwie traurig und in der Höhe unverdient“, schlussfolgerte Zabeli.