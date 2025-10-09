Doppelschlag in Sekunden: Füchse gewinnen Nachholer gegen Altglienicke

Das Spiel zwischen den Füchsen und der VSG Altglienicke II musste Mitte September nach nur wenigen Minuten aufgrund einer schweren Verletzung abgebrochen werden. Am gestrigen Mittwoch wurde die Partie nun nachgeholt. Dabei zeigten die Reinickendorfer eine gute Leistung, ließen kaum etwas zu und trafen selber durch Victor Sunday und Raven Rabiega innerhalb weniger Sekunden doppelt. Zwar konnte Altglienickes Efe Gültekin per Elfmeter verkürzen, doch die Punkte blieben im Fuchsbau.

Nach dem Auswärtssieg beim Berliner SC konnte der 1. FC Wilmersdorf am Freitagabend nachlegen. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Rudow brachte Mohammed Izal die Hausherren in der 39. Minute in Führung. Im zweiten Durchgang machte Nii Bruce Weber den Deckel drauf (86.). Dank des zweiten Dreiers in Folge springt Wilmersdorf in der Tabelle an Rudow vorbei und ist nun (vorerst) Fünfter.

Staaken ist mit nur zwei Punkten aus vier Spielen in die Saison gestartet. Unter der Woche zog der Oberliga-Absteiger Konsequenzen und nahm einen Wechsel auf der Trainerbank vor. Mit dem neuen Trainerduo (FuPa berichtete) ging es am Samstag nach Steglitz, zu holen war aber wieder nichts. Stern 1900 ging nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Florian Medrane in Führung. Im zweiten Durchgang legte Oliver Gantzberg nach. Zwar verkürzte Ferris Freiwald für Staaken in der 85. Minute, doch es blieb beim 2:1.

Die Spandauer Kickers kommen im Heimspiel gegen den Aufsteiger SSC Südwest nicht über ein 1:1 hinaus und grüßt dennoch von der Tabellenspitze. Aufstiegsheld Juan Cernescu brachte die Steglitzer in der 40. Minute in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit glich Tugay Uzan aus.

Hohen Neuendorf sammelte zehn Punkte aus den ersten vier Spielen, war das Überraschungsteam der noch jungen Saison. Am Sonntag gab es dann einen ersten ordentlichen Dämpfer. Beim SC Charlottenburg, der bis dahin nur drei Zähler holen konnte, verlor HND klar mit 4:0. Die Tore für den SCC erzielten Patrick Maykowski und Kai Hörschlein in Halbzeit eins sowie Janos Löbe per Doppelpack im zweiten Durchgang.

Auch der Frohnauer SC konnte den guten Saisonstart am Wochenende nicht bestätigen - zumindest nicht ergebnistechnisch. Beim Berliner SC geriet der als Tabellenführer in den Spieltag gestartete FSC nach einer Viertelstunde in Rückstand. Stephan Ngah traf für den Berliner SC. Nikola Markovic erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Buba Ceesay brachte sein Team im zweiten Abschnitt nochmal heran, doch die erste Niederlage dieser Saison konnte nicht mehr verhindert werden.

Empor ist am Sonntag ein Befreiungsschlag gelungen. Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Nils Köhne brachte die Gäste von Blau Weiß 90 nach zehn Minuten in Führung. Empor drehte die Partie in der Folge. Zunächst glich Torjäger Quentin Albrecht per Elfmeter aus, dann traf Paul Nickel zum 2:1. Albrecht netzte wenig später erneut, doch der Aufsteiger verkürzte umgehend durch Darryl Geurts. David Schäfer und erneut Quentin Albrecht zogen die Partie in der 71. und 74. Minute per Doppelschlag endgültig für die Prenzlberger.

In einem wilden, torreichen Spiel musste sich Polar Pinguin am Sonntag Türkspor mit 4:5 geschlagen geben. Halit Bacak, Benjamin Heymann und Süleyman Kapan per Doppelpack sorgten in Halbzeit eins für klare Verhältnisse, brachten Türkspor mit 0:4 in Führung. Wer dachte, damit sei das Ding gegessen, sollte aber eines Besseren belehrt werden. In Halbzeit zwei verkürzte Hans Witschurke zunächst, anschließend profitierte Polar Pinguin von einem Eigentor. James Ifeanyichukwu Ndubueze machte es eine Viertelstunde dann wieder richtig spannend, traf zum 3:4. In der 89. Minute erlöste Jonas Mukuku Zola die Gäste schließlich mit dem 3:5, auch wenn Polar Pinguin danach noch zum 4:5 traf.

Auch in Mariendorf gab es ordentlich Tore zu bestaunen. Wesa Den Araujo Van-Dunem eröffnete früh das Spiel mit dem 1:0, Mehmet-Can Senocak legte in der 25. Minute einen drauf. Alex Steinke und Toni Kaftan sorgten für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Biesdorfer, ehe Senocak und Vincent Bühler die Partie zugunsten des TSV Mariendorf entschieden.

