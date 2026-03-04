Doppelschlag in letzter Sekunde: Neuenstein im Halbfinale

Das Viertelfinale des WFV-Pokals der Frauen wurde beendet. Hier gibt es die Spiele in der Übersicht.
TSV Münchingen II – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:5
VfB Stuttgart II – TSV Tettnang 7:6 n.E.
TSV Neuenstein – VfL Herrenberg 3:2
Tore: 0:1 Lucy Claar (49.), 1:1 (72.), 1:2 Annika Schmidt (83.), 2:2 (90.+4), 3:2 (90.+6)
---
VfB Stuttgart II – TV Jebenhausen 6:1
Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Melisa Vural (8.), 2:0 Emma Babic (10.), 2:1 Leonie Sofie Sartison (26.), 3:1 Jacqueline Hänßler (41. Eigentor), 4:1 Lavinia Haas (55.), 5:1 Lavinia Haas (80.), 6:1 Lavinia Haas (97.)
SpVgg Satteldorf – TSV Neuenstein 1:2
Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Sophie Gronbach (85.), 1:1 Stefanie Schmidt (88.), 1:2 Lorena Bürkle (89.)
TSV Münchingen II – VfL Sindelfingen Ladies 2:0
Tore: 1:0 Mirja Pfeiffer (17.), 2:0 Stefanie Geiger (40.)
FC Blau-Weiß Bellamont – SV Alberweiler 0:7
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller)
Tore: 0:1 Jennifer Röding (6.), 0:2 Sina Romer (10.), 0:3 Jennifer Röding (25.), 0:4 Nina Seitz (38.), 0:5 Nina Seitz (57.), 0:6 Melanie Geiselhart (60.), 0:7 Theresa Hauler (81.)
Spvgg Berneck-Zwerenberg – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:5 n.V.
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Ema Kerqota (95.), 0:2 Ema Kerqota (101.), 0:3 Annika Meßner (104.), 0:4 Sabrina Kalmbach (111. Eigentor), 0:5 Kathrin Keubler (117.)
TSV Neuenstein II – SV Eutingen 1:2
Tore: 1:0 Michelle Prell (72.), 1:1 Jolie Raible (89.), 1:2 Jolie Raible (90.)
Gelb-Rot: Gina Müller (70./TSV Neuenstein II/)
VfL Herrenberg – SSG Ulm 99 7:1
Tore: 1:0 Jennifer Marquart (13.), 2:0 Sina Rahm (15.), 3:0 Annika Schmidt (26.), 4:0 Sina Rahm (45.), 5:0 Franka Ziegler (57.), 5:1 Celine Schüssler (59.), 6:1 Franka Ziegler (70.), 7:1 Maja Delišimunović (85.)
TSV Frommern – TSV Tettnang 1:3
Tore: 1:0 Kira Franziska Mayer (4.), 1:1 Alicia Serafini (16.), 1:2 Laura Bader (74.), 1:3 Jana Erdle (86.)