Doppelschlag in Langerwehe: TuS sichert sich Kuschneruk & Barilov

Der TuS Langerwehe setzt seine Transferoffensive fort und präsentiert gleich zwei Neuzugänge für die kommende Saison: Aus der Landesliga wechselt Mittelfeldakteur Luca-Sebastian Kuschneruk von Viktoria Arnoldsweiler zum aktuellen Tabellen-Sechsten der Bezirksliga 3. Zudem kehrt Marc Barilov vom FC Düren 77 zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Mit Luca-Sebastian Kuschneruk stößt ein zentraler Mittelfeldspieler zum TuS, der trotz seiner erst 20 Jahre bereits über reichlich Erfahrung verfügt. In den letzten beiden Jahren war er Stammkraft beim Landesligisten Viktoria Arnoldsweiler und sammelte zuvor seine fußballerische Ausbildung beim FC Düren.

Der Neuzugang blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Der TuS 08 ist ein Verein mit klaren Zielen, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der Verein weiter wächst und wir in der kommenden Saison noch mehr zusammen erreichen.“

Neben Kuschneruk kehrt Marc Barilov nach eineinhalb Jahren zum TuS zurück. Der 20-jährige Flügelspieler kam in seiner ersten Zeit in Langerwehe kaum zum Zug, sammelte anschließend in der Kreisliga A beim FC Düren 77 Spielpraxis – mit Erfolg: Dort entwickelte er sich zum Stammspieler und Leistungsträger.

Salger: "Ist sportlich und menschlich gewachsen"

„Marc hat im letzten Jahr enorm an sich gearbeitet und ist sowohl sportlich als auch menschlich gewachsen. Er passt perfekt zu uns und zu dem, was wir uns für die Zukunft vorstellen“, erklärt Teamleiter Björn Salger. „Wir sind mega happy, dass er zurückkommt. Marc ist hungrig, motiviert und bringt jede Menge Energie mit – genau das, was wir brauchen!“

Auch Barilov freut sich auf die Rückkehr: „Ich habe mich immer in Langerwehe zu Hause gefühlt und freue mich riesig, wieder dabei zu sein! Das letzte Jahr hat mich weitergebracht, und jetzt will ich mich beim TuS durchsetzen.“