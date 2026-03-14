Doppelschlag in der Nachspielzeit: Bissingen bricht komplett ein

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat am 23. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg eine bittere Niederlage im direkten Tabellenvergleich hinnehmen müssen. Beim FSV Hollenbach unterlag die Mannschaft mit 2:3, obwohl sie zweimal in Führung gegangen war. Schiedsrichter Niklas Straßer aus Bad Rappenau leitete eine Partie, die erst in der Schlussphase ihre entscheidende Wendung nahm. Für Bietigheim-Bissingen ist das Ergebnis vor allem wegen des Spielverlaufs ein schwerer Rückschlag.
Lange ohne Tore
In der ersten Halbzeit blieb die Partie ohne Treffer. Beide Mannschaften wussten um die Bedeutung des Spiels im Tabellenkeller, entsprechend eng und umkämpft entwickelte sich das Geschehen. Für den FSV 08 ging es darum, nach zuletzt schweren Gegentorserien wieder mehr Stabilität zu finden. Zur Pause war die Ausgangslage offen, ohne dass sich eines der Teams einen Vorteil auf die Anzeigetafel gebracht hatte.
Bissingen geht zweimal voran
Nach dem Seitenwechsel ging Bietigheim-Bissingen in Führung. Jona Lorch verwandelte in der 54. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Hollenbach glich durch Hannes Scherer in der 66. Minute aus, doch der FSV 08 reagierte zunächst passend: Bleart Dautaj traf in der 71. Minute zum 2:1. In dieser Phase schien sich für die Gäste die Möglichkeit zu eröffnen, im direkten Duell wertvolle Punkte mitzunehmen.
Bruch durch den Platzverweis
Nur zwei Minuten nach der erneuten Führung geriet Bietigheim-Bissingen jedoch in Unterzahl. Kevin Ikpide sah in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte. Damit veränderte sich die Statik des Spiels in einer ohnehin heiklen Schlussphase deutlich. Der FSV 08 musste die knappe Führung fortan mit einem Mann weniger verteidigen und geriet zunehmend unter Druck.
Doppelschlag in der Nachspielzeit
Lange hielt Bietigheim-Bissingen dem Druck stand, ehe das Spiel in den letzten Augenblicken kippte. Juan Faßbinder erzielte in der 90. Minute das 2:2 für Hollenbach. In der 90.+9 Minute folgte dann der entscheidende Treffer: Luke Knapp traf zum 3:2 für die Gastgeber. Statt eines möglichen Befreiungsschlags steht für den FSV 08 damit die nächste Niederlage. In der Tabelle bleibt Bietigheim-Bissingen mit 18 Punkten auf Rang 17, während Hollenbach auf 23 Zähler heranrückt und den Abstand vergrößert.