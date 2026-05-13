Doppelschlag Humm

Der TVN konnte sich im Abstiegsduell auswärts gegen den TV Gültstein durchsetzen und in der Tabelle überholt. Beide Mannschaften begegneten sich zu Beginn der Partie auf Augenhöhe und ließen defensiv nichts zu. Nach zwölf Minuten konnte der TV Gültstein dann das erste Mal gefährlich vor das Tor kommen, als ein scharf getretener Eckball im Strafraum der Gäste nicht sauber geklärt werden konnte. Patrick Neidhardt konnte die Situation jedoch entschärfen. Die Gastgeber hatten nun mehr Ballbesitz und versuchten das Spiel ruhig aufzubauen. Dabei kamen sie jedoch selten über die Mittellinie hinaus, da die entscheidenden Ideen fehlten, um die Defensive der Nebringer zu knacken. Folglich entstand die nächste große Chance für Gültstein nicht durch geduldigen Spielaufbau, sondern durch einen Konter nach einem Eckball der Nebringer. Dieser führte dazu, dass ein Gültsteiner Flügelspieler nur noch Patrick Neidhardt vor sich hatte. Der hatte aber einen guten Tag erwischt und konnte zur Ecke klären. Nach etwa 30 Minuten kam auch der TV Nebringen, der zuvor drei Niederlagen in Folge einstecken musste, wieder besser ins Spiel. Die Gültsteiner hingegen wurden nachlässiger. Aus dieser Behäbigkeit folgte in der 36. Minute dann das erste Tor der Partie. Mit einem hohen Pass auf Tim Widmann gelang es dem TVN, die Gültsteiner Abwehrkette zu überspielen. Widmann scheiterte zunächst mit seinem Abschluss. Der heraneilende Kevin Humm konnte aber per Nachschuss die 1:0-Führung für Nebringen erzielen.

Eine Minute später tauchte Kevin Humm nach einem Steckpass von Johannes Ormos mutterseelenallein vor dem gegnerischen Tor auf und schob sicher zum 2:0 ein. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte Gültstein dann nochmals die Chance auf den Anschluss.

Nach der Halbzeitpause blieb das Aufbauspiel von Gültstein weiter ideenlos, bis der gegnerische Stürmer in der 57. Minute nach einem Steckpass den Ball an Patrick Neidhardt vorbeilegen konnte und das freie Tor vor sich hatte. Der Stürmer konnte diese Torchance aber nicht nutzen und platzierte den Ball im Fallen links neben das Tor. Danach kam der TV Gültstein dann nicht mehr wirklich gefährlich vors Tor. Ähnlich gestaltete sich die Situation beim TV Nebringen, der zu nachlässig mit seinen Möglichkeiten umging. In der 89. Spielminute beispielsweise kam Kevin Humm erneut vor das Tor der Gültsteiner, nachdem er die Abwehr überwunden hatte. Der Abschluss, den er eigentlich ins lange Eck platzieren wollte, verfehlte das Tor jedoch.