Doppelschlag für die Sportfreunde Eschbach

Mirac Keskin spielte erfolgreich in unserer A-Jugend und kehrt nun mit großer Motivation in seine fußballerische Heimat zurück. In den letzten Jahren stand bei ihm der Beruf im Vordergrund, wodurch regelmäßiges Training und Spielbetrieb nicht möglich waren. Jetzt aber will Mirac wieder voll angreifen! Seine Schnelligkeit, Spielintelligenz und Torgefährlichkeit könnten unserer Offensive neuen Schwung verleihen.

Auch Emre Can Gök ist ein alter Bekannter: Nach einer kurzen Station beim FC Heitersheim kehrt er zur neuen Saison zurück nach Eschbach. Im defensiven Mittelfeld soll Emre für mehr Stabilität sorgen – eine Rolle, die er bereits in den vergangenen Jahren im Trikot der Sportfreunde mit großer Verlässlichkeit ausgefüllt hat.