Doppelschlag führt VfB-Reserve auf Siegkurs

Bei der KSG musste Trainer Fischer im Vergleich zum 4:2-Sieg in Bennungen auf Schumann (verletzt) und Peukert (Urlaub) verzichten, dafür begannen R. Herbst und Schendzielorz. Bei Oberröblingens Zweiter ersetzten Wiltschka, Wenske, Freitag, Melzer und Rothe die diesmal fehlenden Mund, Beck, Kirchner, G. Altenburg und Ernst.

Die Erfolgsserie der KSG Holdenstedt/Beyernaumburg endete am Sonntag mit einer 2:4 (1:1)-Heimniederlage gegen die zweite Mannschaft des VfB Oberröblingen. Und das hochverdient, zeigten sich die Gäste doch in fast allen Belangen als besseres Team.

Das aggressive Anlaufen der Gäste, die mit ihrer ebenfalls jungen Mannschaft ein hohes Tempo gingen, schmeckten der KSG nicht, deren Mittelfeld es nicht schaffte, das Spiel zu beruhigen und sicher aufzubauen. Stattdessen folgten Ballgewinnen entweder ungenaue hohe Bälle oder blind in den Raum gespielte Fehlpässe, so dass die Gäste den Druck stetig erhöhen konnten. Schon vor dem Ausgleich durch einen berechtigten Elfmeter von Lenneper (28.) hätten der VfB einen Treffer erzielen müssen, doch einmal wehrte Keeper Heller klasse ab, beim zweiten Mal schaffte es der VfB-Angreifer, den Ball zwei Meter vor dem leeren Tor daneben zu setzen.

Von Beginn an zeigte sich, das die aufgrund der Verlegung gegen Lengefeld unfreiwillige Pause den Hausherren offenbar nicht bekommen war. Die Gäste suchten von Beginn an den Weg nach vorne und fanden vor allem im zentralen Mittelfeld, wo sich erhebliche Lücken bei der KSG auftaten, viel Platz zu kombinieren. Selbst die frühe Führung der Gastgeber, als nach einem öffnenden Pass von Hoffmann H. Hollo seinem Gegenspieler entwischte, Keeper Wiltschka umspielte und sicher einschob (8. Minute), brachte keine Sicherheit ins Spiel der KSG.

Pech hatten die Gäste kurz vor der Pause, als Lenneper ohne Fremdeinwirkung nach einem Luftzweikampf beim Aufkommen umknickte und schwer verletzt ausgewechselt werden musste. Nach der langen Behandlungspause hatte die KSG noch eine große Chance, wieder vorbereitet vom gefährlichsten Offensivspieler H. Hollo, doch schaffte es Hoffmann nicht, den bereits umspielte Keeper zu überwinden.

Nach der Pause entschieden die Gäste die Partie innerhalb von drei Minuten. Erst durfte M. Altenburg ohne Gegnerdruck von der Strafraumgrenze abziehen (47.), dann segelte ein Sonntagsschuss von Würzburg aus 20 Metern ins Netz (50.) - in beiden Fällen machte KSG-Schlussmann Heller keine glückliche Figur. Die Hausherren fanden auch gegen die sich nun zurückziehenden und auf Konter lauernden Oberröblinger kein Mittel, weil im Offensivspiel zu wenige Spieler ihre Form fanden (Kavalier, R. Herbst, Carl).

Beim ersten guten Angriff, einem Konter nach Ballverlust VfB, vergab Carl allein vor dem Tor den Anschlusstreffer - danach gab es fast keine klaren Chancen mehr. Die meisten Standards blieben ungefährlich, die Pässe kamen nicht an oder das Durchsetzungsvermögen fehlte - auch wenn Joker van Veen noch mal an den Ketten rüttelte, es mangelte jedoch an Unterstützung. Und obwohl den Gastgebern der Einsatz nicht abgesprochen werden kann - so versuchte Kapitän Gängel die Mannschaft mit (zu) aggressiver Zweikampfführung wachzurütteln - blieb zu vieles Stückwerk.

Die Gäste-Abwehr um den aufmerksamen Stedtler ließ nichts zu, und offensiv sorgten die wenigen Konter stets für Gefahr. Ein solcher Angriff führte noch zum 4:1 erneut durch M. Altenburg (79.). Auf der Gegenseite holte Hoffmann noch einen (ebenfalls berechtigten) Elfmeter heraus, den er sicher zum 2:4-Endstand nutzte.

Insgesamt geht der Sieg für den VfB Oberröblingen II absolut in Ordnung, womit sie vorerst an der KSG vorbeiziehen. Diese reist nächsten Samstag zum Hinrundenfinale zum Spitzenreiter nach Kelbra, während Oberröblingens Zweite zu Hause gegen die SG Lengefeld/Gonnatal II antritt.