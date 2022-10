Doppelschlag eines Ex-Weideners bringt den Knockout Mit zwei Treffern zu Unzeit – kurz vor und nach der Pause – trifft Kenan Muslimovic seine ehemaligen Mannschaftskameraden ins Mark

Mit einem 3:1-Derbysieg gegen die SpVgg SV Weiden beendete die DJK Ammerthal ihre Durststrecke und sorgte damit dafür, dass die Max-Reger-Städter weiter auf das erste Erfolgserlebnis in der Fremde warten müssen. Doch so klar wie, das Ergebnis am Ende aussieht, war die Partie nicht, denn gerade in der ersten Hälfte zeigte Weiden ein gutes Spiel. Doch zwei Treffer des ehemaligen Weideners Kenan Muslimović - einer kurz vor der Pause und einer nur eine Minute nach dem Halbzeitpfiff - brach den Schwarz-Blauen letztlich das Genick.

„Es passt in unserem Zusammenspiel einfach das eine oder andere nicht zusammen. Das Zweikampfverhalten war bei allen Gegentreffern mangelhaft“, so ein enttäuschter Weidener Coach Rüdiger Fuhrmann. Sein Team ist nun seit fünf Spielen ohne Sieg, auswärts bleibt es bei der mageren Bilanz von nur einem einzigen Punkt bislang. Sein Gegenüber Jürgen Schmid zeigte sich erleichtert: „Ab der 40. Minute war ich mit dem Spiel der Mannschaft zufrieden, auf Grund der zweiten Hälfte haben dann auch wir verdient gewonnen.“



Ohne den krankheitsbedingt fehlenden David Bezdicka gelang den Gästen eine frühe Führung. Ein schnelles Zuspiel Moritz Zeitlers aus der Mitte setzte Erol Özbay in Szene, der alleine auf Keeper Christopher Sommerer zu lief und diesen per Lupfer zum 0:1 überwand. Ja, Michael Jonczy hätte die Führung sogar ausbauen können (13.). Erol Özbay diente dieses Mal als Vorbereiter, alleine vor dem DJK-Keeper scheiterte der erfahrene Stürmer aber an diesem. Erst ab der 40. Minute kamen die Gastgeber besser ins Spiel und Tim Sulmer forderte von Keeper Fabian Scharnagl eine Glanzleistung, als dieser dessen Freistoß über die Latte lenkte (42.). Nur zwei Minuten später zappelte die Kugel dann im Weidener Netz. Eine von Tim Sulmer auf den kurzen Pfosten geschlagene Ecke fand den Hinterkopf von Muslimović in der Weidener Box, der psychologisch ungünstig für den Gast kurz vor dem Pausentee zum 1:1 vollendete.



Nahezu unmittelbar nach dem Seitenwechsel nahm das Unheil für die Gäste seinen Lauf. Ammerthal machte von der ersten Sekunde an Druck, Daniel Gömmer tankte sich links durch, von Niklas Lang nur unzureichend attackiert steckte er zum freistehenden Muslimović durch, welcher eiskalt auf 2:1 stellte (46.). Die Gäste waren sichtlich beeindruckt und hatten im weiteren Verlauf nicht mehr viel entgegenzusetzen. Als Frederic Schüll nach Freistoß von Sulmer aus kurzer Distanz zum 3:1 einschob, war eine Vorentscheidung gefallen. SpVgg SV-Coach Coach Fuhrmann versuchte wohl mit Einwechslungen von Stefan Pühler, Josef Rodler, Paul Weidhas, Pavel Panafidin und zuletzt Matthias Heinl noch einmal frischen Wind ins Spiel zu bekommen, aber es gelang nicht. Stefan Pühler hatte dann den Anschlusstreffer auf dem Fuß, als er alleine von Keeper Sommerer auftauchte, aber der Ball trudelte am rechten Pfosten vorbei (63.). Die besseren Chancen lagen allerdings auf Seiten der Ammerthaler, der gute Weidener Schlussmann Scharnagl stand aber einem weiteren Torerfolg im Weg. So scheiterte Klaus Laurin an ihm auf der Linie (72.), ebenso wie Matthias Graf (83.).



Weiden hatte nur das Rezept, die Bälle nach vorne zu schlagen, entgegenzusetzen und machte sich zudem mit vielen Abspielfehlern selbst das Leben schwer. „Mein Team war gut eingestellt, es hätte unser Spiel werden können, doch zwei individuelle Fehler haben uns letztlich die Niederlage gebracht“, so Fuhrmann.