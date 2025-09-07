Doppelschlag ebnet Weg zum Heimsieg.

Die Reserve-Teams aus Aunkirchen und Kößlarn lieferten sich erneut ein Spiel auf Augenhöhe. Nach ausgeglichenem Beginn wurde Aunkirchen im ersten Durchgang stärker und verzeichnete mehr Ballbesitz, richtige Großchancen blieben aber aus. Die beste Möglichkeit hatte Leimpeck per Freistoß, TW Lukes parierte zur Ecke. Aunkirchen forderte zwei Mal Elfmeter, diesen gab es jedoch in beiden Fällen nicht, so ging es torlos in die Kabinen. Im zweiten Durchgang ging es ähnlich weiter, doch Mitte der zweiten Halbzeit wurde der Gast stärker und tauchte gefährlich vor dem Tor der Hausherren auf. Hageneder scheiterte im Eins-gegen-Eins an Nothaft, Märzendorfers Abschluss alleine vor dem Torhüter ging knapp am Tor vorbei und Schätz traf nach einem Abpraller nur den Außenpfosten. Nach einer Ecke schickte Nothaft dann Schinhärl auf die Reise, der setzte sich stark am Flügel durch und bediente im Zentrum Wagenpfeil, der das erlösende 1:0 erzielen konnte. Nur zwei Minuten später die Vorentscheidung. Forster behauptete im Kopfball-Duell den Ball, Rettenberger bediente Wagenpfeil, am Ende war es ein Gästespieler, der TW Lukes überwinden konnte. Wieder nur eine Minute später verpasste Schinhärl sogar das 3:0. Kößlarn konnte nicht mehr antworten und so bleiben die Punkte dank einem Doppelschlag in der 70. und 72. Minute in Aunkirchen.