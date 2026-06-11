Doppelschlag ebnet Weg in die Bezirksliga

Bereits eine Woche zuvor, beim 1:0 in Dörbach, waren die Blau-Weißen das bessere Team, machten aber da noch zu wenig aus ihren Möglichkeiten. Diesmal stimmte die Effektivität: Die ersten beiden Chancen saßen. So kam Marvin Theis nach einer Ecke von Florian Lentes zentral recht unbedrängt zum Kopfball und traf zum 1:0 (6.). Die von rund 150 Fans begleiteten Gäste, die trotz der gut einstündigen Anreise an einem Werktag mitgereist waren, wirkten in der Anfangsphase unsortiert – und kassierten nur drei Minuten später bereits das 0:2. Diesmal hatte sich der in der abgelaufenen Runde noch für die A-Junioren der Irscher in der Rheinlandliga aktive Florian Lentes schwungvoll von links durchgesetzt und dann platziert ins untere rechte Eck abgeschlossen.