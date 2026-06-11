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Doppelschlag ebnet Weg in die Bezirksliga
Der SV Trier-Irsch kehrt nach 45 Jahren auf die überkreisliche Fußballbühne zurück – und will seiner Linie auch eine Liga höher treu bleiben. VIDEOS
von Andreas Arens · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Trier-Irsch im kollektiven Freudentaumel: Durch das 4:0 über die SG Grenzland-Winterspelt haben die Blau-Weißen nach langer Abstinenz den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. – Foto: Sebastian Schwarz
Kurzerhand texteten sie das „Betze-Lied“, die Vereinshymne des 1. FC Kaiserslautern, um – und sangen „Ole, ole, ola, ola – der SV Irsch ist wieder da.“ Groß war der Jubel bei den Kickern aus dem Trierer Höhenstadtteil nach dem mit 4:0 gewonnenen, zweiten Aufstiegsspiel zur Bezirksliga gegen die SG Grenzland-Winterspelt. Die Westeifeler rutschten damit in der Dreiergruppe aufgrund des schlechteren Torverhältnisses noch hinter den SV Dörbach auf Rang drei. Doch auch für die Salmtaler reichte es nicht zum Aufstieg, sodass sie in der kommenden Saison ebenfalls weiter in der Kreisliga A spielen.
Als „verdienten Gruppensieger“ durfte der stellvertretende Fußballchef Christian Benz seine Irscher am Mittwochabend bezeichnen, während die Spieler sowie das Trainerteam um Sebastian Szimayer ausgelassen mit dem Großteil der 650 Zuschauer die Rückkehr auf die überkreisliche Bühne feierten – und Abteilungsleiter Oliver Briesch sicherlich im Urlaub die Korken knallen ließ.