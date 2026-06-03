Doppelschlag ebnet den Weg zum Double

Die DJK St. Matthias Trier bejubelt mit ihren Fans im Rücken den Kreispokalsieg. – Foto: Andreas Arens

Einiges hat Ahmed Boussi in seiner langen Laufbahn als Spieler bereits mitgemacht und unter anderem für Eintracht Trier und den SV Mehring in der Regional- sowie in der Oberliga gespielt. Nun betrat der mittlerweile 37-jährige Spielertrainer der DJK St. Matthias Trier aber noch einmal Neuland. Kurz vor Schluss des Kreispokalfinals der A- und B-Ligisten am Samstag im Konzer Stadtteil Könen, als sein Team uneinholbar mit 4:1 gegen die SG Weintal-Oberemmel führte, merkte Boussi etwas verblüfft an: „Cool, das Ding habe ich bislang ja noch nie gewonnen.“

„Wir hatten sie wie in den beiden Ligaspielen gegen sie (3:0, 2:2, d. Red.) finten- und temporeich über die Außen erwartet und starteten deshalb mit einer Vierer-Abwehrkette“, sagte DJK-Coach Boussi in seiner Analyse. Doch die Spielgemeinschaft entfachte bei den brütend heißen Temperaturen am Saarufer nur wenig Druck über die Flügel, ging aber dennoch gegen anfangs unkonzentriert und wenig inspirierte Mattheiser nicht unverdient mit 1:0 in Führung: Eine halbe Stunde war absolviert, da drückte Maurice Mertz die Ablage von Niklas Steffes nach Flanke von Eric Henter über die Linie (30.). Ums Haar wäre die Mannschaft des früheren DJK-Akteurs Dominik Bosl bereits in der siebten Minute in Führung gegangen: Beim Kopfball von Jan Romeis zeigte Schlussmann Leon Gerhard aber seine ganze Klasse und verhinderte mit einem Hechtsprung unter die Latte einen Gegentreffer.

Doch es bedurfte einer taktischen Umstellung Mitte des ersten Durchgangs, einer Leistungssteigerung und einigen individuellen Fehlern der Vereinigten aus Oberemmel, Wiltingen, Krettnach und Kommlingen, ehe für den Meister der Kreisliga A7 auch der Doublesieg feststand.

Das Spiel der nach der Winterpause ausnahmslos siegreichen Mattheiser nahm an Fahrt auf. Bereits vor der Pause wäre die Führung möglich gewesen, Boussi scheiterte nach Zuspiel von Wühler Komso aber an der Latte (43.).

Mit der Hereinnahme von Josip Komso und dem Wechsel auf eine defensive Dreierkette gewann die DJK mehr Durchschlagskraft. Den Ausgleichstreffer zum 1:1 hatte sich die Bosl-Elf aber auch ein gutes Stück weit selbst zuzuschreiben. Nach einem unnötigen Foul von Louis Berens an Pablo Müller blieb Schiedsrichter Patrick Ferring keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen. Den Elfmeter verwandelte Baran Hassan sicher (37.)

Die Spielgemeinschaft erwischte den besseren Start in Hälfte zwei, so musste sich Gerhard bei einem strammen Schuss von Johannes Thelen langmachen (51.). Doch dann schlug die DJK eiskalt zu: Boussi luchste Lukas Kugel den Ball im Aufbauspiel ab, legte ab auf Komso, der sicher abschloss (52.). Die gegnerische Unsortiertheit nutzte Mattheis wenig später zum nächsten Treffer. Nach Steilpass von Baran Hassan schloss Boussi eiskalt ins lange Eck ab (53.).

Mertz prüfte noch einmal Gerhard (60.), selbst nach der Ampelkarte gegen Spielertrainer Herbert Stuhlberg wegen wiederholten Foulspiels (63.) gab sich die SG nicht auf und kam durch Romeis und Mertz zu weiteren vielversprechenden Abschlüssen (67., 75.). Mit dem eingewechselten Henry Jelen nahm das Offensivspiel der Trier-Süder an Fahrt auf. Nachdem der 19-jährige Angreifer per Kopf am Pfosten gescheitert war, staubte Komso zum 4:1-Endstand ab (83.)

Der Qualität der Mattheiser waren sich die Weintaler bewusst. Trotzdem waren sie hinterher enttäuscht, weil eine Überraschung nicht im Bereich des Unmöglichen lag. „Meine Jungs haben alles auf dem Platz gelassen. Das Spielglück war aber nicht auf unserer Seite. Hinzu kamen der vermeidbare Elfer, der Fehler, der zum 1:2 führte und die Gelb-Rote Karte. Wir waren über weite Strecken nah dran. Um eine Ausnahmemannschaft wie St. Matthias zu besiegen, muss halt einfach alles stimmen“, wusste SG-Coach Bosl.

In seine Worte mischte sich Wehmut: Mittelfeldantreiber Dennis Haas hört aus privaten und beruflichen Gründen auf und stand mutmaßlich das letzte Mal für die SG auf dem Platz. „Das tut weh. Er hat hier zwei schöne Jahre verbracht. In seiner Laufbahn war es ihm noch nie gelungen, aufzusteigen, bis ihm das im vergangenen Sommer mit uns gelang. Wir werden ihn vermissen, andererseits ermöglicht es neuen, jungen Spielern, in seine großen Fußstapfen zu treten“, kommentiert Bosl den Abgang des am 23. Juni 32 Jahre alt werdenden Vize-Kapitäns. Auch Haas wirkte bei aller Freude über eine insgesamt gelungene Saison zunächst geknickt, erkannte aber auch die hohen Qualitäten des Gegners an: „Wir gehen durch individuelle Fehler mit 1:2 in Rückstand. Dann bieten sich der DJK Räume. Da zeigen sie ihre enorme Klasse. Das sucht schon seinesgleichen im gesamten Kreis. Ich denke, dass sie so auch in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen werden.“

Ihre ungewohnten spielerischen Mängel machten die Mattheiser auch am Platz fest. „Wir mussten uns erst mal an den stumpfen Rasen gewöhnen. Dann lief es besser“, meinte das zu Eintracht Trier II abwandernde Abwehrass Jamal Abdulrafiu, der im ersten Durchgang einige Male in höchster Not rettete. Genauso wie ihm fällt es auch dem zur neuen Saison für den FC Bitburg spielende Torwart Gerhard schwer, den Verein zu verlassen: „Der Zusammenhalt hier ist groß, nach der Winterpause lief es mit den ganzen Siegen überragend. Doch ich freue mich jetzt auch auf die neue Herausforderung in der Rheinlandliga.“

Coach Boussi war froh, dass die taktische Umstellung im ersten Durchgang schnell fruchtete: „Ab dem Moment konnten wir das Geschehen auf unsere Seite ziehen.“ Sein Team habe gerade seit März oft Leistungen auf Bezirksliganiveau gezeigt. Doch gerade nach dem Abgang von Gerhard sei man noch auf der Suche nach mindestens einem Keeper, um personell gerüstet zu sein. Für DJK-Co-Trainer Kevin Dres war der Pokalsieg mehr als nur das Tüpfelchen auf dem I: „Wir haben die ganze Saison hart daran gearbeitet, das Maximale herauszuholen. Auch den Pokal wollten wir unbedingt. Es ist schön, dass sich die Jungs so belohnt haben.“

DJK St. Matthias – SG Weintal Oberemmel ⇥4:1 (1:1)

St. Matthias: Leon Gerhard - Jamal Abdulrafiu, Philippe Gericke, Fabio Hildebrand (32. Josip Komso), Rubin Hassan, Ben Pies (78. Kingsley Njoume Essouma), Mathis Knopp, Dreni Mehani, Pablo Müller (61. Moritz Jacob), Baran Hassan, Ahmed Boussi (79. Henry Jelen).

Weintal Oberemmel: Philipp Benzkirch - Lukas Kugel, David Reuter, Johannes Thelen, Herbert Stuhlberg, Niklas Steffes (70. Rene Harald Fischer), Eric Henter (46. Niklas Faber), Jan Romeis (37. Paul Romeis), (70. Eric Henter), Dennis Haas, Louis Berens, Maurice Mertz.

Schiedsrichter: Patrick Ferring (Minden) - Zuschauer: 255

Tore: 0:1 Maurice Mertz (30.), 1:1 Baran Hassan (37. Foulelfmeter), 2:1 Josip Komso (52.), 3:1 Ahmed Boussi (53.), 4:1 Josip Komso (83.)

Gelb-Rot: Herbert Stuhlberg (63./SG Weintal Oberemmel)