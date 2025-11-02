Doppelschlag des SV Grafenhausen

Nachdem der SVG am Donnerstag bereits die SG Kirchen-Hausen bezwang, gewinnt das Team auch am Sonntag in der Fußball-Kreisliga-A gegen den SV Eisenbach. Und der SV Titisee macht weiter Boden gut. Alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus)

SG Kirchen-Hausen – SV Grafenhausen 1:2 (0:1). Beide Mannschaften hatten am Donnerstagabend auf dem tiefen Platz so ihre Mühe. Es entwickelte sich eine kampfbetonte Begegnung. In der 23. Minute brachte Janik Sauer die Gäste in Front. In der 38. Minute sah SVG-Akteur Marvin Gatti wegen Ballwegschlagens und Foulspiels Gelb-Rot. Zu Beginn der zweiten Halbzeit unterlief Florian Haselbacher ein Eigentor, es hieß 1:0. Grafenhausen machte es in Unterzahl jedoch gut. Die Gäste verteidigten stark und setzten mit Kontern immer wieder Nadelstiche. So in der 79. Spielminute, als Daniel Eichhorn zum 2:1 für den SV Grafenhausen traf. Dabei blieb es bis zum Schluss.

Tore: 0:1 Sauer (23.), 1:1 Hasel (52. ET), 1:2 Eichhorn (79.). SR: Linus Hoffmann. ZS: 70.