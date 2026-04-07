Doppelschlag bringt Staig auf die Siegerstraße

– Foto: spielfeldmomente

Mit einem sehr reifen Auftritt machte unser SC Staig einen großer Schritt in Richtung Klassenerhalt und siegte gegen das Tabellenschlusslicht FV Bad Schussenried mit 3:0 verdient. Bereits in der 1. Halbzeit war die Hille-Elf spielbestimmend und klar das überlegene Team im Staiger Fußballpark. Einzig die Belohnung in Form von Toren blieb aus; Julian Rauner setzte die größte Chance (10.) an die Latte und so wurde torlos – aber überlegen – die Seiten gewechselt. Viel Ballbesitz und spielerisches Übergewicht zeugte von einer sehr guten Vorstellung unserer Staiger Jungs, allerdings was Zählbaren brachte man nicht auf die Anzeigetafel. Das sollte sich in Durchgang zwei ändern: Mit einer überragenden Aktion setzte Max Bachner den staken Deniz Bihr perfekt ein und er blieb beim 1 gegen 1 cool, versenkte perfekt zum 1:0 (57.). Nur zwei Minuten später dann die vermeintliche Vorentscheidung durch Lukas Mangold: Jens Geiselmann schickte eben jenen Mangold auf die Reise und setzte das Leder knapp neben den Innenpfosten zum 2:0. Danach war das Spiel gefühlt vorentschieden, da der Tabellenletzte nicht mehr zulegen konnte bzw. sich seinem Schicksal ergab. Wie bereits erwähnt war es ein sehr reifer und cleverer Auftritt der Hille-Elf und das 3:0 (72.) blieb dem „Man of the Match“ Max Bachner überlassen, der vom genau so starken Kapitän Lukas Mangold perfekt bedient wurde und nur noch einschieben musste. Die Staiger Defensive ließ einfach nichts zu und vorne hat man effektiv – in Durchgang zwei – aus Chancen auch die Tore gemacht. Daher war es ein absolut verdienter Sieg und mit diesen weiteren drei Zählern konnte man sich weiter von der Abstiegszone entfernen und steht in der Tabelle bärig da. Glückwunsch zum Sieg und Staig macht eben einfach nur Spaß in der Landesliga. Danke Jungs für beste Unterhaltung und weiter so.