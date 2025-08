Doppelschlag bringt spielstarke KSG wieder auf Kurs

Den Freistoß, der zum 0:1 durch KSG-Kapitän Gängel (6. Minute) führte, holte Scheffel heraus, der wiederholt vom ehemaligen KSG-Spieler Muth nur per Foul gestoppt werden konnte. Bei dem Schuss auf die Torwart-Ecke machte Keeper Cygan keine gute Figur. Beim 0:2 brachte R. Herbst per Hacke Kavalier in die Spur, der den sich bietenden Raum zu einem Solo inklusive starkem Abschluss nutzte (28.).

Nach einer kurzen Anlaufphase übernahmen die Gäste die Spielkontrolle und setzten die Vorgabe des Trainers, mit frühem Pressing und aggressivem Anlaufen die Gastgeber nicht ins Spiel kommen zu lassen, gut um. Schnelle Balleroberungen sorgten für viele Umschaltsituationen, wobei vor allem das Mittelfeld mit Kavalier, Scheffel, R. Herbst, Carl und Mieth für viel Wirbel sorgte - und auch an den Toren in der ersten Hälfte beteiligt war.

Einziges Manko in der ersten Hälfte: Die Chancenauswertung. Bei guten Chancen von Scheffel, R. Herbst und Mieth hätte das Spiel schon zur Pause beendet sein können. Auf der Gegenseite ließ die von Gängel gut sortierte Abwehr fast nichts zu. Nur ein Fehler von Gängel bracht Gefahr, Keeper Koch parierte aber stark.

Nach der Pause kam die Spielgemeinschaft zunächst schwungvoller aus der Kabine, KSG-Torhüter Koch musste bei einem Distanzschuss auf der Hut sein. Doch anschließend bot sich das gleiche Bild wie in Halbzeit eins: eine überlegene Gästemannschaft, die aber nicht den entscheidenden dritten Treffer nachlegen konnte.

Die Hausherren setzten dem schnellen, spielstarken KSG-Mittelfeld vor allem Härte entgegen. Viele Nickligkeiten und zum Teil harte Fouls, die nicht immer konsequent vom Referee geahndet wurden, brachten die Gäste kurzzeitig tatsächlich aus dem Konzept. Und die Gastgeber innerhalb von drei Minuten zurück ins Spiel. Einen unnötig und ungeschickt von Große verursachten Foulelfmeter nutzte Gierdrojc zum 1:2 (65.), kurz darauf traf er mit einer wunderbaren Direktabnahme traumhaft in den Winkel zum Ausgleich (68.).

Wie in der Vorwoche zeigten die Gäste aber bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit - und kam trotz des Rückschlages wieder zurück: Scheffel setzte sich auf dem rechten Flügel durch und brachte im zweiten Anlauf eine präzise Flanke auf den kurz zuvor eingewechselten Doerner, der den Ball einköpfte (76.), zwei Minuten später traf Große mit einem direkten Freistoß - unter Mithilfe des Keepers - in die Torwartecke.

In der Schlussphase ließ die KSG dann wenig zu, leistete sich aber durch Keeper Koch eine Unaufmerksamkeit, als dieser sich eine Ecke von Finhold in Schlussminute ins eigene Tor lenkte. Die änderte am verdienten Auswärtssieg der KSG aber nichts mehr.

Diese wird ihre Saison-Generalprobe in zwei Wochen, am 15. August, in Allstedt abliefern.