Doppelschlag bringt KSG auf Kurs

Im dritten Test auf die Rückrunde konnte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg ihren ersten Erfolg verbuchen. Beim Dritten der Staffel 1 der 1. Kreisklasse MSH, Blau-Rot Zabenstedt, gewann die KSG mit 3:1 (2:1), zeigte dabei aber noch viele Schwächen.
Die Gäste versuchten mit einer modifizierten Aufstellung, den schwachen Eindruck der ersten beiden Tests zu korrigieren: So agierten die Youngster Scheffel und Kavalier als Außenverteidiger und die bisherigen Verteidiger Schendzielorz und E. Peukert davor auf den Außenbahnen. Zudem gab Carl den einzigen Sechser, im Sturm begann van Veen anstelle des fehlenden Große.
Die Anfangsphase gehörte eindeutig den Gastgebern, die gegen die nicht eingespielte KSG-Abwehr zunächst immer wieder große Lücken fand und dank aggressiverem Zweikampfverhalten hohen Druck ausübte. Pech für die Hausherren, dass ein Treffer nach einer Ecke keine Anerkennung fand.
Etwas überraschend gingen dann die Gäste mit ihrer ersten Chance in Führung. Carl wurde im zentralen Mittelfeld nicht angegriffen, sein Flachschuss von der Strafraumgrenze landete im langen Eck (13. Minute). Mit der Führung im Rücken fand die KSG zu mehr Sicherheit, vor allem über die linke Seite gelangen mit den agilen Schendzielorz und Kavalier einige gute Spielzüge. So war es auch kein Zufall, dass das schnelle 0:2 durch van Veen (16.) über Kavalier vorbereitet wurde - wobei die Gastgeber mit einem nicht geahndeten vermeintlichen Handspiel des Torschützen haderten.
Nach einer vergebenen Großchance durch Kavalier fing sich Zabenstedt wieder. Nachdem ein weiterer Treffer der Hausherren keine Anerkennung fand (Abseits), nutzte Kramann einen Fehler von Scheffel, um den weit vor seinem Tor weilenden Schlussmann - der sonst mit dieser offensiven Spielweise vor allem im zweiten Durchgang viele Chancen der Hausherren im Keim erstickte - zu überlupfen: 1:2 (36.).
Im zweiten Durchgang bestimmten zunächst die Zabenstedter das Geschehen. Die Gäste konnten sich kaum befreien, weil die Mannschaft nicht konsequent aus der Abwehr rückte und die Angreifer die Bälle nicht halten konnten. Doch trotz aller optischer Überlegenheit fehlte es den Bemühungen der Hausherren an Genauigkeit und Zielstrebigkeit, um zu klaren Chancen zu kommen. Die beste war ein Heber, der diesmal aber am Tor vorbeiging.
Mit der ersten Chance der zweite Hälfte gelang dagegen den Gästen die Vorentscheidung: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf nahm van Veen den Ball direkt, der sich als Bogenlampe über die Keeper ins lange Eck senkte (74.). Dieser Treffer zeigte Wirkung, die Hausherren verließ zunehmend der Mut, die KSG konnte sich nun auch spielerisch steigern und einige gute Angriffe inszenieren, jedoch kam man nicht zum Abschluss oder dieser passierte zu überhastet (Hedig, van Veen). Auf der Gegenseite konnte sich der KSG-Schlussmann noch zweimal auszeichnen und einen Gegentreffer verhindern, so dass es am Ende beim 1:3 blieb.
Für beide Teams steht am kommenden Wochenende noch ein letzter Test vor dem Rückrundenstart auf dem Programm. Die KSG empfängt in Beyernaumburg die SpG Bad Frankenhausen/Seehausen III, während Zabenstedt zum FSV Sittendorf reist.