Doppelschlag bringt KSG auf Kurs von Severin Buhl · Heute, 21:27 Uhr

Im dritten Test auf die Rückrunde konnte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg ihren ersten Erfolg verbuchen. Beim Dritten der Staffel 1 der 1. Kreisklasse MSH, Blau-Rot Zabenstedt, gewann die KSG mit 3:1 (2:1), zeigte dabei aber noch viele Schwächen. Die Gäste versuchten mit einer modifizierten Aufstellung, den schwachen Eindruck der ersten beiden Tests zu korrigieren: So agierten die Youngster Scheffel und Kavalier als Außenverteidiger und die bisherigen Verteidiger Schendzielorz und E. Peukert davor auf den Außenbahnen. Zudem gab Carl den einzigen Sechser, im Sturm begann van Veen anstelle des fehlenden Große.

Die Anfangsphase gehörte eindeutig den Gastgebern, die gegen die nicht eingespielte KSG-Abwehr zunächst immer wieder große Lücken fand und dank aggressiverem Zweikampfverhalten hohen Druck ausübte. Pech für die Hausherren, dass ein Treffer nach einer Ecke keine Anerkennung fand. Etwas überraschend gingen dann die Gäste mit ihrer ersten Chance in Führung. Carl wurde im zentralen Mittelfeld nicht angegriffen, sein Flachschuss von der Strafraumgrenze landete im langen Eck (13. Minute). Mit der Führung im Rücken fand die KSG zu mehr Sicherheit, vor allem über die linke Seite gelangen mit den agilen Schendzielorz und Kavalier einige gute Spielzüge. So war es auch kein Zufall, dass das schnelle 0:2 durch van Veen (16.) über Kavalier vorbereitet wurde - wobei die Gastgeber mit einem nicht geahndeten vermeintlichen Handspiel des Torschützen haderten.