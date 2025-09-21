Doppelschlag bringt KSG auf Kurs

Bei der KSG musste Trainer Fischer im Vergleich zum Debakel gegen Roßla II auf Y. Herbst (Knie) und Kapitän Gängel (private Gründe) verzichten. Dafür war erstmals nach einer beruflich bedingten einjährigen Pause Helling dabei, zudem begann Burghardt als Vorstopper. Auch bei den Hausherren gab es im Vergleich zum Sieg in Bennungen einige Umstellungen, anstelle von Torhüter Schulze, Theuring, Petermann und König begannen Feldspieler Breitenbach im Tor, Apel, Franke und Mattausch.

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg einen unerwarteten, aber hoch verdienten 2:0 (0:0)-Sieg bei der SG Berga/Uftrungen feiern. Taktisch diszipliniert ließen die Gäste über weite Strecken wenig zu und stellten die Weichen kurz nach dem Wechsel auf Sieg.

Die Umstellungen bei der KSG machten sich positiv bemerkbar: Scheffel zeigte eine konzentrierte Vorstellung als Linksverteidiger, fing mit gutem Stellungsspiel viele lange Bälle ab. Mit Helling im Mittelfeld kam mehr Struktur ins Spiel, zudem zeigten sich Carl und R. Herbst im zentralen zweikampfstark und mit Impulsen nach vorne.

Von Beginn an entwickelte sich in Uftrungen eine umkämpfte Partie, bei der sich die KSG tief staffelte, den Hausherren die Initiative überließ und auf Konter setzte. Diese Taktik ging auf, auch weil es bei den Gastgebern an Bewegung mangelte und das Angriffsspiel dadurch zu ausrechenbar war.

Chancen blieben aber auf beiden Seiten - auch aufgrund vieler ungenauer Pässe - Mangelware. Die ersten guten Möglichkeiten hatten die Gäste - dank Helling: Einen Freistoß des Rückkehrers lenkte Keeper Breitenbach mit Mühe über die Latte (25.), nach starkem Pass von Helling war Kavalier allein durch, traf den Ball aber unter Bedrängnis nicht richtig. Kavalier legte zudem mit Übersicht für Große auf, der sich behauptete, aber aus fünf Metern über das Tor schoss.

Auf der Gegenseite dauerte es fast eine halbe Stunde, ehe die Hausherren gefährlich wurden. Nach einem Fehler des in der ersten Halbzeit unsicheren Schendzielorz verhinderte Keeper Koch mit einem tollen Reflex gegen Schröter den Rückstand, kurz darauf rettete der Pfosten, als Wedler einen Schuss von Schröter Richtung Tor lenkte. So ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Wechsel sorgte die KSG dann schnell für die Vorentscheidung. Vier Minuten nach Wiederanpfiff verlängerte Große einen Einwurf von Kavalier, der aufgerückte Carl traf per Direktabnahme gegen den Lauf von Keeper Breitenbach. Nur zwei Minuten später profitierte der junge KSG-Mittelstürmer Große von einem katastrophalen Fehlpass in der SG-Abwehr, scheiterte zunächst freistehend am Schlussmann, traf aber im zweiten Anlauf.

Damit war die Partie fast schon entschieden. Zwar versuchte Berga/Uftrungen viel und erhöhte auch den Einsatz, wirklich in Gefahr brachten sie das gegnerische Tor trotz vieler Ecken aber nie. Gäste-Keeper Koch - bis auf eine folgenlose Fehleinschätzung bei einem hohen Ball in Halbzeit eins souverän - musste nur noch einmal eingreifen, als Helling eine Flanke per Kopf in Richtung eigenes Tor verlängerte. Zu diesem Zeitpunkt spielte dieser Libero, weil der eigentliche Abwehrchef Schumann nach einem unnötig brutalen Tritt verletzt ausgewechselt werden musste.

Da die KSG bei ihren Entlastungsangriffen nicht konsequent genug auf das dritte Tor spielte, blieb es beim am Ende verdienten Auswärtssieg der Fischer-Truppe. Diese tritt am kommenden Sonntag in Holdenstedt gegen Anhalt Sangerhausen an und hofft endlich auf den ersten Heimsieg. Die SG Berga/Uftrungen reist ebenfalls am Sonntag zur Reserve des VfB Oberröblingen.