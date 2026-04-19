Doppelschlag bringt Immenbeck den ersten Heimsieg

Eigentlich Defensivmann: Robin-Leon Hartel traf gegen Jork zweimal. – Foto: N. Meier

Der TuS Jork scheint dem TSV Eintracht Immenbeck II zu liegen. Schon das Hinspiel gewann die Elf von Marvin König mit 3:0. Diesmal wurde es ein 3:1. Als zweifacher Torschütze zeichnete sich Abwehrspieler Robin-Leon Hartel aus. Für den TuS Jork lohnen sich Auswärtsfahrten in dieser Saison noch immer nicht. Auch nach dem 11. Spiel gab es noch keinen Dreier. Für die Eintracht riss dagegen im 9. Anlauf die Heimmisere.

Im nächsten Härtetest im Abstiegskampf der 1. Kreisklasse konnte der TSV Eintracht Immenbeck II einen wichtigen Sieg einfahren. Nach zuletzt zwei ungeschlagenen Spielen wollte die Eintracht unbedingt nachlegen. Mit dem TuS Jork wartete jedoch ein Gegner, der in den vergangenen Wochen ebenfalls Lebenszeichen im Tabellenkeller gesendet hatte. Die Gastgeber überließen Jork zunächst bewusst den Ball und setzten auf eine kompakte Defensive. Jork hatte viel Zeit im Spielaufbau, kam jedoch nur selten in gefährliche Abschlusspositionen. Der Defensivverbund der Eintracht war in dieser Phase kaum zu überwinden.

Immenbecker Doppelschlag

In der 39. Minute fiel dann die erste nennenswerte Aktion und direkt das 1:0 aus Sicht der Gastgeber. Nach einem Einwurf traf Leon Sobbe für Immenbeck. Nur eine Minute später gab es eine Ecke für die Gastgeber, den Robin Hartel per Kopf mit viel Entschlossenheit abschloss. Der Ball wurde unglücklich abgefälscht und landete unhaltbar im Netz zum 2:0. Jork hatte anschließend noch die Chance zum Anschlusstreffer, scheiterte jedoch an Torhüter Patrick Vieweger. Mit der 2:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Mehr Jorker Druck

Zur zweiten Hälfte brachte Immenbeck Niklas Dahmen für den angeschlagenen Michel Meinig. Jork kam druckvoll aus der Kabine und erarbeitete sich früh einen Freistoß. In der 47. Minute verwandelte Patrick Hanke diesen eiskalt zur 2:1. In der Folge wurde das Spiel zunehmend hektischer. Jork versuchte offensiv mehr Risiko zu gehen, blieb jedoch oft ideenlos im letzten Drittel. Immenbeck hingegen verteidigte weiterhin leidenschaftlich und diszipliniert. Für die Vorentscheidung sorgte schließlich Leon Hartel, der sehenswert per Fuß seinen Doppelpack schnürte und auf 3:1 stellte.

Weitere Chancen zur endgültigen Entscheidung waren vorhanden, Frederik Bruders und Fiete Raschke vergaben jedoch aussichtsreiche Möglichkeiten. Jork zeigte zwar weiterhin Einsatz, fand aber keinen Weg mehr zurück ins Spiel" äußerte sich König zum Spielverlauf

Fazit Marvin König: „Die Jungs haben die Situation angenommen und unseren Matchplan super umgesetzt. Was wir läuferisch gearbeitet haben, war schon stark. In meinen Augen war der Sieg absolut gerechtfertigt. Besonders freut es uns, dass Dustin Wachs aus der Jugend sein erstes Pflichtspiel für uns gemacht hat, und das direkt mit einer positiven und erfolgreichen Leistung."

Schiedsrichter: Philipp Hollmann - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Leon Sobbe (34.), 2:0 Robin-Leon Hartel (36.), 2:1 Patrick Hanke (49.), 3:1 Robin-Leon Hartel (72.)