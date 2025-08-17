Doppelschlag bringt Entscheidung für den FC Denzlingen

Alle drei Treffer fielen kurz vor beziehungsweise nach der Halbzeitpause. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Sebastian Weizel für die Denzlinger Führung. Anes Vrazalica legte den Ball dem Denzlinger Mittelfeldspieler, der trotz Wadenproblemen diesmal 70 Minuten durchhielt, uneigennützig vor dem Hollenbacher Kasten auf. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte ein Doppelschlag bereits die Entscheidung: Erst steckte Fabian Amrhein den Ball zum Torschützen Vrazalica durch (47.), dann verwertete Sandro Rautenberg ein Zuspiel von Hendrik Gehring (49.).

Denzlingen: Gümpel – Lawson, Garcia Stein, Schultis – Cernenchi (90.+2 Berger), Gehring, Eggert, Weizel (72. Riggenmann), Amrhein (81. Ivancic), Rautenberg (87. Tasim), Vrazalica (90.+2 Slipchenko). Tore: 0:1 Weizel (45.+5), 0:2 Vrazalica (47.), 0:3 Rautenberg (49.). Schiedsrichter: Straßer (Fürfeld). Zuschauer: 200.