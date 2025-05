Doppelschlag bringt den TBM auf die Verliererstraße

Nach eigentlich guten Spiel verliert der TBM nach dem Doppelschlag das Spiel in der ersten Halbzeit.

Beide Teams tasten sich von Beginn an ab. In der 27. Minute setzt sich Luis Paffenholz durch, aber sein Schuss fliegt über das Tor. Praktisch im Gegegnangriff kommt es im TBM-Strafraum zu einem Foulspiel und den fälligen Elfmeter verwandelt Papisse Dapo Gnako sicher zur Heimführung. In der gleichen Minute legt Fofana Abdoul den zweiten Treffer nach. Kurz vor dem Seitenwechsel wird der Befreiungsschlag von Keeper Luca Hoffmann zur perfekten Vorlage des durchgestarteten Gnako der locker seinen Doppelpack schnürt.