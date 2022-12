Doppelschlag besiegelt Niederlage!

Spieltag der Landesklasse Süd – die äußeren Bedingungen schwierig. Temperaturen um den Gefrierpunkt, tiefes Geläuf mit leichter Schneedecke die richtigen Voraussetzungen für die „Kampfschweine“!!!

Mit Lauchhammer hatte Fichte einen der Titelanwärter in der Landesklasse Süd zu Gast. Und vor weggenommen - Lauchhammer war das klar bessere Team in Kunersdorf. Ihr Umkehrspiel war schon „erste Sahne“ und das auf diesen schwierigen Platzbedingungen. Fichte machte es dem Gast aber auch in einigen Situationen sehr leicht. So geschehen in der 10. Minute als Lauchhammer das 1:0 erzielte. Langer Ball von der Mittellinie diagonal an Fichtes 16m-Raum geschlagen. Fichtes Abwehrspieler kommt seinen Gegenspieler Rucinski nicht hinterher und dann erwischte er Kunersdorf Keeper Kossack auf den „flaschen Bein“ und konnte mühelos flach einschieben. Bis zur Pause dann eigentlich nur Torchancen für den Gast (22. Rucinski, 42. Hulha). Die beste vergab/hatte Pech Rucinski in der 43. Minute als er den Ball vorbei an Fichte Schlussmann Kossack schob und nur den Pfosten traf. Nach der Pause (52. + 54. Minute) ein Doppelschlag von Lauchhammer durch Hühne und Rucinski was eigentlich die Vorentscheidung gewesen war. In der Vorbereitung legte der eine dem anderen den Ball auf. In den darauffolgenden Spielminuten (58.+61. Halha, 66. Hühne) vereitelte Fichtes Schlussmann Kossack mit starken Paraden weitere Tore der Gäste. Und dann urplötzlich Fichte mit zwei hundertprozentigen Torchancen. 69. Minute Hagen mit Flanke auf Schlott und der scheiterte aus 5m zweimal am Gäste Keeper Lehnert. 71. Minute – Schlott setzte sich rechts außen stark bis zur Grundlinie durch Pass an den kurzen Pfosten auf Wetzk und der uneigennützig weiter zum freistehenden Jan Gulbing am langen Pfosten. Und der wollte mit aller Macht den aus 9m ins Tor wuchten aber sein Schuss ging 3m über das Lauchhammer Tor hinweg. Solche Dinger muss man halt mal reinmachen und man wäre wieder im Spiel!!!

Den Rest der Partie spielte dann Lauchhammer souverän runter und machte in der Schlussminute noch den vierten Treffer durch Lurkowski.