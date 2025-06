Doppelschlag aus der eigenen Jugend: Schonnebeck werkelt am Kader

Kevin Kourouma schaffte zu Beginn der laufenden Spielzeit den Sprung aus der U19 in die erste Mannschaft. Seitdem kam er auf 18 Pflichtspieleinsätze im grün-weißen Trikot.

Christian Leben, Sportlicher Leiter der Spielvereinigung Schonnebeck, erklärt: „Henri war in der abgelaufenen Saison nicht nur der Kapitän, sondern auch der auffälligste Spieler unserer U19. Im Jahr zuvor hat er bereits als Jungjahrgang auf sich aufmerksam gemacht und sich zudem in den regelmäßigen Trainingseinheiten im Oberligakader sehr gut präsentiert.“



Zur Vertragsverlängerung von Kourouma ergänzt Leben „Kevin hat in der Rückrunde einen enormen Entwicklungsschritt genommen und hat somit folgerichtig immer mehr Spielzeiten bekommen. Es freut mich sehr, dass er sich am Sonntag mit seinem ersten Tor im Seniorenbereich belohnen konnte und weiterhin bei uns an Bord bleibt. Wir sehen noch viel Potenzial in ihm schlummern.“

Mit dem festen Aufrücken von Henri Kvesa und der Verlängerung von Kevin Kourouma setzt die Spielvereinigung weiter auf den eigenen Nachwuchs.