»Doppelschlag als Brustlöser«: Bamberger Kantersieg im Kellerduell 17. Spieltag in der Bayernliga Nord - Sonntag: 5:0-Sieg im Kellerduell gibt Don Bosco Bamberg Hoffnung für die Rückrunde

250 Zuschauer sahen zum Abschluss der Hinrunde das absolute Kellerduell zwischen der DJK Don Bosco Bamberg und dem 1. FC Geesdorf, das am Ende doch überraschend deutlich endete. Beide Mannschaften brauchten ein wenig, um in die Partie zu finden und die Nervosität dieses so wichtigen Spiels im Kampf um den Klassenerhalt abzulegen. Doch ab der 35. Spielminute war es die Heimmannschaft, die zum ersten Mal jubeln durfte: Dominik Sperlein brachte das Spielgerät in den Maschen unter. Keine 60 Sekunden später war der Doppelschlag dann vollbracht: Simon Allgeier legte nach und bereitete seiner Mannschaft noch vor der Pause jede Menge Grund zum Jubeln.

Auch nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Bamberger und es lief fast "wie aus einem Guss". Dominik Sperlein (46.) und Simon Allgeier (56.) machten ihren persönlichen Doppelpack perfekt, ehe Sayko Trawally den 5:0-Endstand und ganz wichtige drei Punkte besorgte. Damit durfte die Elf von Trainer Andreas Baumer pünktlich zur Halbserie die rote Laterne in der Bayernliga Nord abgeben und will in den kommenden Wochen weiter nachlegen, um dem rettenden Ufer endlich näher zu kommen.