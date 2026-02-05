Doppelschicht vor Kiel: Intensität und erste Rückkehrer 96 trainiert am Mittwoch zweimal – Yokota wieder voll dabei, Nawrocki krank von red · Heute, 11:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Norbert Jahn

Hannover 96 hat die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen Holstein Kiel weiter intensiviert. Am Mittwoch absolvierte die Mannschaft eine Doppelschicht, ehe in den kommenden Tagen gezielt Regeneration und Feinschliff auf dem Programm stehen.

Vormittag auf dem Platz, Nachmittag im Kraftraum Am Vormittag trainierten die Profis auf der Mehrkampfanlage, wo der Ball rollte und an Abläufen gearbeitet wurde. Am Nachmittag verlagerte sich der Schwerpunkt in den Kraftraum der Heinz von Heiden Arena. Dort stand die athletische Arbeit im Fokus – ein klassischer Belastungstag in der laufenden Trainingswoche. Der weitere Wochenplan ist klar strukturiert: Am Donnerstag ist Regeneration angesetzt, am Freitag wird ohne Zuschauerinnen und Zuschauer trainiert. Die abschließende Einheit vor dem Heimspiel am Sonntag (Anpfiff: 13.30 Uhr) findet dann wieder öffentlich statt – am Samstag ab 11.45 Uhr.

Yokota zurück, erste Schritte bei Husser Erfreuliche Nachrichten gibt es aus dem Lazarett. Daisuke Yokota, der sich beim Auswärtssieg in Magdeburg eine schmerzhafte Rückenverstauchung zugezogen hatte, stand am Mittwoch wieder vollständig mit der Mannschaft auf dem Platz und absolvierte die komplette Einheit. Husseyn Chakroun (Muskel-Sehnen-Verletzung) arbeitete weiterhin individuell mit Athletiktrainer Markus Böker. Positiv verlief auch der nächste Schritt von Denis Husser: Der Verteidiger absolvierte erstmals seit seinem Knöchelbruch Anfang Oktober wieder leichte Übungen mit dem Ball.