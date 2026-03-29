Doppelschicht im Beecker Waldstadion

Quasi gleich drei Halbzeiten werden am Wochenende im Beecker Waldstadion „gespielt“: Die erste am Freitagabend, wenn ab 19.30 Uhr im Stadionzelt „Günter’s Sportsbar“ die außerordentliche Mitgliederversammlung stattfindet – mit einem zentralen Tagesordnungspunkt: Neuwahl des geschäftsführenden Vorstands. Für den Vorsitz kandidiert Tim Banerjee aus Erkelenz-Tenholt, seit neun Jahren Sponsor des FC, für den ersten Geschäftsführer Justin Schöngen, bislang im Klub der Schiedsrichter-Betreuer bei Mittelrheinliga-Heimspielen. Einen Kandidaten für denzwei Geschäftsführer gibt es (noch) nicht.
Während die „Außerordentliche“ kaum länger als eine Halbzeit dauern dürfte, folgt am Sonntag das Heimspiel gegen den eigentlichen Liga-Topfavoriten SV Eintracht Hohkeppel. Nach neun Siegen in Serie verlor die Eintracht vergangenen Sonntag aber das Topspiel und Derby daheim gegen Tabellenführer SV Bergisch Gladbach nach 2:0-Führung noch 2:4 und hat damit nun fünf Punkte Rückstand zum erklärten Saisonziel Platz eins – und dem damit angestrebten direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga.
Beecks Coach Mark Zeh freut sich sehr auf den Vergleich mit diesem Topteam: „Hohkeppel hat einen breiten Kader mit sehr hoher individueller Qualität und viel Erfahrung auch in höheren Spielklassen. Das wird eine geile Herausforderung. Und nachdem wir im Hinspiel beim 0:2 wohl chancenlos waren, wollen wir das am Sonntag anders gestalten.“ Der Kick in Hohkeppel war damals das erste Spiel unter dem neuen Trainer Albert Deuker – in der Tat kam der FC da zu keiner Phase des Spiels auch nur für einen Punktgewinn infrage.
Personell sieht es ganz ordentlich aus: Da beim 1:2 in Königsdorf zur Abwechslung mal kein Spieler die fünfte Gelbe Karte gesehen hat, ist diesmal kein Akteur gesperrt, steht. Auch der beim TuS aus diesem Grund fehlende Justin Hoffmanns steht wieder zur Verfügung. „Generell ist unsere Spielerdecke seit Wochen aber recht dünn. Mehr als 16 Feldspieler standen aus unterschiedlichen Gründen in der Regel nicht zur Verfügung“, verdeutlicht Zeh. Immerhin ist seit einer Woche nun auch wieder Peer Winkens im Training. Und für Kai Bösing, der im Sommer Beeck mit noch unbekanntem Ziel verlassen wird, ist die Saison doch noch nicht vorzeitig beendet: „Nun ist klar, dass mein lädiertes Knie nicht operiert werden muss, sondern konservativ behandelt werden kann. Ich hoffe daher, zum Ende hin noch einige Spiele machen zu können“; sagt Bösing.
Trainer beim SV ist seit dem dritten Spieltag wieder Abdullah Keseroglu, der das Team bereits von 2019 bis 2022 gecoacht hatte. Die Auswärtsschwäche bekam aber auch er zunächst nicht in den Griff – zur Krönung setzte es ein herbes 0:4 in Siegburg. Es folgte ein maues 0:0 daheim gegen Aufsteiger Bornheim – bis Sonntag die einzigen Verlustpunkte daheim. Darauf folgten aber eben neun Siege in Folge – und das größtenteils ohne den Überraschungstorjäger der Hinrunde. Da hatte Alexander Guiddir, der im Sommer aus der U19 des SV Sandhausen nach Hohkeppel gekommen war, in elf Spielen auch elf Mal getroffen. Im Winter folgte dann sein Wechsel zur U23 von Regionalligist FC Schalke 04.
Zumindest eine ganze Saison spielt Niklas Koppitz für Beeck – im Sommer war er aus Königsdorf gekommen. Ob daraus aber auch eine längere Beziehung wird, ist zumindest fraglich. „Der zeitliche Aufwand ist für mich schon sehr groß“, sagt Koppitz, der in Düren-Niederau wohnt. Stellt sich die Frage, wie hoch für ihn der „Fäuster-Faktor“ ist. Denn mit Beecks künftigem Trainer Danny Fäuster hat Koppitz bei Borussia Freialdenhoven Anfang der 20er-Jahre zwei Jahre zusammengespielt – und sich dort sehr gut mit ihm verstanden. „Ich stehe auch jetzt mit ihm und dem Sportlichen Leiter Friedel Henßen in regem Austausch. Eine finale Entscheidung habe ich noch nicht gefällt. Mitte April möchte ich aber Klarheit haben“, merkt Koppitz dazu an.
Wie alle in Beeck hatte auch er sich von der Saison weit mehr versprochen. „Mit unserem Saisonziel Platz eins sind wir ganz schön auf die Nase gefallen. Dabei ist die individuelle Qualität schon sehr hoch“, räumt er ein. Die Gründe für den Misserfolg seien sehr komplex: „Das ist ein Geflecht aus sehr vielen Dingen, und da müssen wir uns gerade auch als Mannschaft hinterfragen. Am Anfang waren es aber sicherlich einfach auch viel zu viele Gegentore. Es war zum Beispiel schon in der Vorbereitung im Testspiel gegen Oberligist SC St. Tönis schön, dass Marc Kleefisch da vier Tore gemacht hat. Doch beim 6:5 haben wir eben auch fünf Treffer kassiert. Ich hätte da lieber aber 2:0 gewonnen. Und das hat sich dann in der Meisterschaft fortgesetzt.“
Für Koppitz selbst ist es bislang in Beeck auch nicht wunschgemäß gelaufen: Von zu Hause aus ein Zehner, kam er in Beeck schon auf sehr vielen Positionen zum Einsatz: mal links, mal rechts, mal auf der Sechs – und eher selten auf der Zehn. „Niklas hat einen sehr guten linken Fuß und ist flexibel einsetzbar. Von ihm erwarte ich in den nächsten Spielen aber noch ein bisschen mehr. Die Qualität dafür hat er zweifellos“, betont Zeh.