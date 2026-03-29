Doppelschicht im Beecker Waldstadion Am Freitag wird beim FC Wegberg-Beeck der neue Vorstand gewählt, am Sonntag dann in der Mittelrheinliga gegen Topfavorit SV Eintracht Hohkeppel gespielt: Beeck steht vor zwei wichtigen Ereignissen. von Mario Emonds · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Beim FC Wegberg Beeck stehen zwei wichtige Termine an – Foto: Michael Schnieders

Quasi gleich drei Halbzeiten werden am Wochenende im Beecker Waldstadion „gespielt“: Die erste am Freitagabend, wenn ab 19.30 Uhr im Stadionzelt „Günter’s Sportsbar“ die außerordentliche Mitgliederversammlung stattfindet – mit einem zentralen Tagesordnungspunkt: Neuwahl des geschäftsführenden Vorstands. Für den Vorsitz kandidiert Tim Banerjee aus Erkelenz-Tenholt, seit neun Jahren Sponsor des FC, für den ersten Geschäftsführer Justin Schöngen, bislang im Klub der Schiedsrichter-Betreuer bei Mittelrheinliga-Heimspielen. Einen Kandidaten für denzwei Geschäftsführer gibt es (noch) nicht.

Während die „Außerordentliche“ kaum länger als eine Halbzeit dauern dürfte, folgt am Sonntag das Heimspiel gegen den eigentlichen Liga-Topfavoriten SV Eintracht Hohkeppel. Nach neun Siegen in Serie verlor die Eintracht vergangenen Sonntag aber das Topspiel und Derby daheim gegen Tabellenführer SV Bergisch Gladbach nach 2:0-Führung noch 2:4 und hat damit nun fünf Punkte Rückstand zum erklärten Saisonziel Platz eins – und dem damit angestrebten direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga. Besser gegen Hohkeppel als im Hinspiel? Beecks Coach Mark Zeh freut sich sehr auf den Vergleich mit diesem Topteam: „Hohkeppel hat einen breiten Kader mit sehr hoher individueller Qualität und viel Erfahrung auch in höheren Spielklassen. Das wird eine geile Herausforderung. Und nachdem wir im Hinspiel beim 0:2 wohl chancenlos waren, wollen wir das am Sonntag anders gestalten.“ Der Kick in Hohkeppel war damals das erste Spiel unter dem neuen Trainer Albert Deuker – in der Tat kam der FC da zu keiner Phase des Spiels auch nur für einen Punktgewinn infrage.

Personell sieht es ganz ordentlich aus: Da beim 1:2 in Königsdorf zur Abwechslung mal kein Spieler die fünfte Gelbe Karte gesehen hat, ist diesmal kein Akteur gesperrt, steht. Auch der beim TuS aus diesem Grund fehlende Justin Hoffmanns steht wieder zur Verfügung. „Generell ist unsere Spielerdecke seit Wochen aber recht dünn. Mehr als 16 Feldspieler standen aus unterschiedlichen Gründen in der Regel nicht zur Verfügung“, verdeutlicht Zeh. Immerhin ist seit einer Woche nun auch wieder Peer Winkens im Training. Und für Kai Bösing, der im Sommer Beeck mit noch unbekanntem Ziel verlassen wird, ist die Saison doch noch nicht vorzeitig beendet: „Nun ist klar, dass mein lädiertes Knie nicht operiert werden muss, sondern konservativ behandelt werden kann. Ich hoffe daher, zum Ende hin noch einige Spiele machen zu können“; sagt Bösing. Trainer beim SV ist seit dem dritten Spieltag wieder Abdullah Keseroglu, der das Team bereits von 2019 bis 2022 gecoacht hatte. Die Auswärtsschwäche bekam aber auch er zunächst nicht in den Griff – zur Krönung setzte es ein herbes 0:4 in Siegburg. Es folgte ein maues 0:0 daheim gegen Aufsteiger Bornheim – bis Sonntag die einzigen Verlustpunkte daheim. Darauf folgten aber eben neun Siege in Folge – und das größtenteils ohne den Überraschungstorjäger der Hinrunde. Da hatte Alexander Guiddir, der im Sommer aus der U19 des SV Sandhausen nach Hohkeppel gekommen war, in elf Spielen auch elf Mal getroffen. Im Winter folgte dann sein Wechsel zur U23 von Regionalligist FC Schalke 04.