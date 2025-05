Doppelpatzer an der Spitze - neue Spannung?

Kilicaslan lässt den TSV jubeln

Gestern, 13:00 Uhr 1. FC Spich 1. FC Spich II TSV 06 Wolsdorf TSV Wolsdorf 1 2 Abpfiff

Die Niederlage von Spitzenreiter Spich kommt nochmal um einiges überraschender daher, schließlich patzte der 1.FC gegen den abstiegsbedrohten TSV Wolsdorf. Für Wolsdorf geht es im Tabellenkeller noch um einiges. Erst durch den Sieg konnte sich der TSV auf vier Punkte von den Abstiegsrängen wegschieben. Dabei war der Favorit wie erwartet zunächst durch Niklas Fuchs in Führung gegangen. Die Antwort folge allerdings recht schnell als Florian Holschbach in der 41. Minute in der Folge einer Freistoßflanke einköpfte. Im zweiten Durchgang blieb es lange beim Remis - in der vierten Minute der Nachspielzeit dann die Eskalation: Yusuf Salih Kilicaslan traf per direktem Freistoß ins Wolsdorfer Glück. Spich bleibt mit 62 Zählern trotzdem Tabellenführer.

Dass Aufsteiger Inter Troisdorf überhaupt nochmal im Aufstiegskampf erwähnt wird, hat sich das Team von Coach Gökhan Cölak selbst erarbeitet: Im Duell mit dem SV Leuscheid setzte sich das formstarke Überraschungsteam mit 3:1 durch. Enes Aslan und Liviu-Ionut Georgescu sorgten mit ihren Toren für die 2:0-Halbzeitführung. Der SVL kam durch den Treffer von Justus Hassel in der 61. Minute nochmal ran. Für den Ausgleich oder sogar mehr reichte es aber nicht: Murat Ekizoglu antwortete gleich in der 64. Minute mit dem 3:1. Damit war Leuscheid geschlagen. Troisdorf rückt mit nun 53 Punkten etwas näher an Leuscheid mit 61 Punkten heran - im Normalfall dürfte sich der Aufstiegsaspirant diesen Vorsprung aber nicht mehr nehmen lassen.