Doppelpacks von Schüßler, Stehr und Wille prägen Torfestival

Der Aufsteiger MTV Handorf setzte sich in der 2. Kreisklasse Heide-Wendland Nord mit 6:3 beim Thomasburger SV durch.

Am zweiten Spieltag der 2. Kreisklasse Heide-Wendland Nord feierte der MTV Handorf einen 6:3-Auswärtssieg beim Thomasburger SV. Die Gäste gingen in der 15. Minute durch Luis Schwenke in Führung, nur drei Minuten später glich Bruno Schleiss für Thomasburg aus. Danach übernahm Handorf die Kontrolle, Maximilian Schüßler traf in der 28. Minute zum 2:1 und Marcel Stehr erhöhte nur zwei Minuten später auf 3:1. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Schüßler mit seinem zweiten Treffer nach und stellte auf 4:1.

Handorf-Trainer Kai Benecke erklärte auf Instagram: „65 Minuten totale Dominanz, gute spielerische Lösungen gefunden, verdient mit 4:1 geführt.“ Doch die Partie blieb spannend, denn Dominik Wille brachte Thomasburg mit einem Doppelpack in der 69. und 83. Minute zurück ins Spiel. „Nur leider haben wir vergessen, den Deckel komplett zu schließen, sodass es nochmal unnötig eng wurde“, so der Coach weiter.

Fast im Gegenzug sorgte Stehr jedoch mit seinem zweiten Tor für das 5:3, ehe Finn Blüthner in der 88. Minute den Endstand herstellte. „Hinten raus richtig ärgerlich, aber wenigstens haben wir dann die richtige Reaktion gezeigt und mit 6:3 gewonnen. Die nächsten Punkte sind im Sack“, so Benecke abschließend.